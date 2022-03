La serie televisiva Il Paradiso delle signore che continua ad avere un ottimo riscontro in termini di ascolti, prosegue la sua consueta messa in onda dal lunedì al venerdì. Dalle anticipazioni dell’episodio che occuperà Rai Uno il 9 marzo 2022 dalle ore 15:55 circa, si evince che Maria Puglisi (Chiara Russo) sentirà che è arrivato il momento di tirare fuori la verità, visto che confesserà alla sua amica Irene Cipriani (Francesca Del Fa) che lei e Rocco Amato (Giancarlo Commare) che desiderava tanto sposare, non stanno più insieme per scelta di lui.

Spoiler Il Paradiso delle signore, del 9 marzo: Stefania riempie di domande il padre Ezio e Gemma

Nel 123esimo episodio della soap opera in cui speranze e delusioni non mancano mai e che verrà trasmesso sulla prima rete dell’ammiraglia Rai mercoledì 9 marzo, Stefania (Grace Ambrose) dopo aver avuto modo di spiare una conversazione tra suo padre Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar) e aver capito che effettivamente stanno nascondendo qualcosa si renderà conto di doversi dare una mossa, e quindi di non poter stare più ferma a guardare.

A questo punto la giovane Colombo prenderà in mano la situazione, facendo delle domande dirette sia al suo genitore e alla sorellastra Gemma (Gaia Bavaro): quest’ultima e Ezio per non dare alcuna risposta a Stefania seppur con fatica troveranno il modo di correre ai ripari.

In seguito Stefania con la convinzione di aver fatto una scoperta scioccante, parlerà della questione con Marco (Moisè Curia) lasciandosi andare a uno sfogo. Veronica (Valentina Bartolo) invece farà una richiesta alla sua rivale in amore Gloria, cioè quella di allontanarsi da suo marito Ezio una volta per tutte.

Dante ha un confronto con Umberto, Irene apprende che Rocco ha messo fine alla relazione con Maria

Intanto Dante (Luca Bastianello) dopo essere stato affrontato da Vittorio (Alessandro Tersigni), avrà un faccia a faccia anche con Umberto (Roberto Farnesi): quest’ultimo annuncerà al nuovo socio del direttore Conti di avere ancora una parte di controllo sulle attività che orbitano attorno al circolo.

Inoltre il commendatore sottolineerà a Romagnoli di non consentirgli di fare il bello e il brutto tempo a suo piacimento, nonostante sia appena diventato socio di suo genero.

Nel contempo Maria dopo aver fatto credere di essersi riconciliata con Rocco, stanca di continuare a mentire dirà alla sua coinquilina e collega di lavoro Irene come stanno realmente le cose, cioè di aver portato avanti una messinscena, poiché in realtà il suo promesso sposo dopo averla tradita con un’altra donna a Roma ha deciso di mettere la parola fine alla loro storia d’amore.