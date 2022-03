Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 7 all'11 marzo, Roberto porterà avanti il suo piano per mettere le mani sul patrimonio di Chiara Petrone. Ferri potrà, inoltre, contare sul valido aiuto di Lara Martinelli che riuscirà, poco alla volta, a conquistarsi la fiducia della ragazza. La giovane manager, però, presto si renderà conto di essere stata manipolata e, trovandosi in uno stato di esaltazione causatole dalla cocaina, reagirà con veemenza alle angherie dei due soci.

Un posto al sole, anticipazioni dal 7 all'11 marzo: Lara si finge amica

Roberto (Roberto Polizzy Carbonelli) e Lara (Chiara Conti) rimarranno sbalorditi dinanzi all'entità del patrimonio commerciale della famiglia Petrone. Chiara (Alessandra Masi), con quelle cifre, potrebbe potersi permettere il lusso di vivere molto agiatamente senza dover lavorare ed è proprio su questo punto che i due imposteranno la loro strategia. Il piano prevede infatti che la ragazza rinunci alle sue "responsabilità" professionali lasciando, così, via libera a Ferri e alla sua partner Martinelli. Quest'ultima, tra l'altro, svolgerà egregiamente il suo compito riuscendo ad ingraziarsi la giovane manager, fingendosi sua amica.

Un posto al sole, trame 7-11 marzo: Chiara intimorita da Ferri

Ferri e Lara vorrebbero che la giovane Petrone cedesse loro le sue aziende, in modo da estrometterla poco alla volta dal suo impero. In particolare i due "diabolici" soci metteranno gli occhi su un albergo e sulla stazione Radio. Chiara però, sebbene sia vicina a crollare, sembrerà decisa a portare avanti il suo lavoro.

Quest'ultima, però, si sentirà in ansia ogni volta che si avvicina una riunione con Roberto. Quell'uomo la turba e lei, adesso, non vorrebbe mai averlo accettato come suo socio. La giovane manager, stanca di subire le pressioni dell'imprenditore, inizierà a piangere, ma subito dopo capirà che deve trovare la forza per reagire.

Chiara inizierà così a pensare ad un modo per tenergli testa e capirà che l'unica cosa che può darle la forza è la cocaina.

Un posto al sole, puntate dal 7 all'11 marzo: il momento della ribellione

Durante una riunione, Ferri inizierà il suo solito "show" ed esporrà tutte le valide ragioni i per la vendita dell'albergo. Stavolta però Chiara, sovraeccitata dalla cocaina, reagirà zittendolo e ribadendo che quell'hotel ha un valore affettivo molto alto per lei e che quindi non lo venderà mai. Roberto e Lara rimarranno esterrefatti dal cambio repentino della ragazza e non riusciranno a spiegarsi a cosa sia dovuto. La giovane si godrà il suo piccolo "successo", tuttavia questa decisione potrebbe compromettere la sua relazione con Nunzio (Vladimir Randazzo).