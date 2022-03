Una nuova coppia sarà al centro delle nuove puntate di Una vita in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Anabel Bacigalupe trascorrerà una notte di passione con Aurelio Quesada, che dimostrerà di avere altre mire.

Una vita: Marcos rinchiude Anabel in casa

Le anticipazioni di Una vita sulle nuove puntate in programma nelle prossime settimane in televisione rivelano che Aurelio e Anabel saranno sempre più vicini.

Tutto inizierà con precisione quando Natalia (Carlos de Austria) racconterà alla ragazza che Marcos è coinvolto nel decesso di Marcos.

Un omicidio condiviso anche da Salustiano per favorire le nozze d'affari tra Bacigalupe con Quesada. La sorellastra di Camino, a questo punto, deciderà di non fidarsi più del padre, in quanto aveva da sempre considerato il fratello di Natalia l'unico responsabile della morte del suo fidanzato.

A tal proposito, Anabel (Olga Haenke) vorrà vederci chiaro, tanto da mettere Marcos con le spalle al muro. Neanche a dirlo, quest'ultimo apparirà molto nervoso nei confronti della figlia, minacciandola di rinchiuderla in un convento. Alla fine, l'imprenditore deciderà di rinchiudere Bacigalupe in casa sotto la stretta sorveglianza di Soledad.

Momenti di passione tra la sorellastra di Camino e Aurelio

Nelle puntate Spagna di Una vita, Marcos dimostrerà di non potersi più fidare di nessuno, nemmeno di Soledad nonostante la loro relazione segreta.

I telespettatori, infatti, scopriranno che la domestica ha stretto un accordo con Aurelio, tanto da aiutare Anabel ad avere una corrispondenza con quest'ultimo. Per questo motivo, Lopez permetterà alla giovane di uscire a orari prestabiliti per poter incontrare il messicano.

Durante uno di questi incontri, la sorellastra di Camino confesserà ad Aurelio di averlo sempre amato per poi passare con lui dei momenti di passione.

In questo frangente, Quesada si mostrerà particolare affettuoso nei confronti della Bacigalupe, sebbene le sue intenzioni non siano sincere.

Natalia e suo fratello prendono in affitto un appartamento

Nel frattempo, Natalia (Astrid Janer) e suo fratello decideranno di prendere in affitto un appartamento ad Acacias 38. Salustiano, invece, allaccerà affari con Genoveva (Claudia Garrido) in modo da organizzare un piano per vendicarsi di Marcos.

In seguito, Salmeron convincerà Natalia a dare una festa, a cui saranno invitati Felipe (Marc Parejo), i Palacios ancora adirati con lei per aver cercato di rovinare le nozze tra Antonito e Lolita. Una festa, che non avrà il risultato sperato visto che tutti gli invitati declineranno l'invito.