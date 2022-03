Con l'episodio che andrà in onda lunedì 14 marzo 2022 inizierà un'altra settimana di intrighi all'interno del grande magazzino di moda milanese. Le anticipazioni rivelano che Stefania non rientrerà a casa e, dopo aver vagato a lungo per strada, chiederà ospitalità a villa Guarnieri, dove Marco sarà pronto ad aiutarla. Intanto, Adelaide apprezzerà le doti di Dante e sarà felice di vederlo al Paradiso come socio di Vittorio, mentre Umberto non avrà ancora raccontato alla cognata di aver ceduto al ricatto di Romagnoli e di essere stato costretto a vendere le quote del grande magazzino.

Salvatore, invece, deciderà di rinunciare all'acquisto di casa Rossi per accontentare Irene che non vorrà trasferirsi nel capoluogo lombardo. Stefania non darà notizie alla sua famiglia: Ezio e Veronica, non vedendola tornare a casa, inizieranno a preoccuparsi molto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Adelaide elogia Dante

Nel corso della 126^ puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso su Rai1 il 14 marzo 2022, a casa Colombo non si avranno più notizie di Stefania. La giovane Venere sarà ancora troppo sconvolta dopo aver appreso che Gloria è sua madre. Tuttavia, avrà necessità di prendersi tutto il tempo possibile per placare la rabbia che prova nei confronti dei genitori.

Intanto, Ezio e Veronica non avranno la minima idea che l'aspirante giornalista abbia scoperto tutta la verità.

La presenza di Romagnoli all'interno dell'atelier susciterà grande entusiasmo in Adelaide. Dopo averlo conosciuto al Circolo, la contessa di Sant'Erasmo penserà che l'ex amante di Marta possa essere un buon socio per Conti.

La cognata di Umberto, però, sarà ancora all'oscuro del ricatto avanzato da Dante ai danni del commendatore.

Il Paradiso 6, Marco sostiene Stefania

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda lunedì 14 marzo 2022, rivelano nel dettaglio che, dopo aver riflettuto a lungo, Salvatore prenderà un importante decisione.

La presa di posizione della figlia di Anna, di non volersi trasferire a Milano, costringerà il titolare della Caffetteria a rinunciare all'acquisto dell'abitazione.Tuttavia, il fratello di Tina provvederà a rintracciare il signor Rossi per riferire quanto deciso. Sarà sera quando a villa Guarnieri busserà alla porta un'ospite del tutto inaspettato: Stefania. La figlia di Ezio chiederà a Marco di poter dormire nella dimora della contessa, dopo aver lasciato l'abitazione di famiglia. Il giornalista offrirà alla collega un alloggio all'interno della foresteria della villa. Intanto a casa Colombo, l'intera famiglia sarà preoccupata per la giovane Venere.