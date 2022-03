Prosegue l'appuntamento con Più forti del destino, la nuova fiction in costume in onda su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che mercoledì 16 marzo andrà in onda la terza puntata mentre venerdì 18 marzo sarà la volta della quarta e ultima puntata di questa prima stagione.

I colpi di scena non mancheranno e l'attenzione sarà incentrata in primis sulle sorti di Libero, che si ritroverà messo in carcere a causa dell'incendio.

Anticipazioni Più forti del destino terza puntata: Guglielmo scopre che Arianna è viva

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa terza puntata di Più forti del destino che sarà trasmessa mercoledì 16 marzo in prime time su Canale 5, rivelano che Libero dopo essersi trovato alle strette proporrà di fuggire via con Costanza.

In questo modo, i due potrebbero andare incontro ad una nuova vita, prima che lei possa convolare a nozze con Antonio.

La giovane, intanto, proverà in tutti i modi a dimostrare l'innocenza dell'uomo che l'ha salvata dalle fiamme e quindi l'ha messa in salvo da quell'incendio che poteva rivelarsi a dir poco fatale per la sua vita.

Occhi puntati anche su Rosalia: le anticipazioni della terza puntata rivelano che la donna si dirà disposta a tutto pur di poter difendere il suo futuro mentre Guglielmo scoprirà che Arianna è ancora viva.

Libero finisce in manette: anticipazioni Più forti del destino ultima puntata

E poi ancora, le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Più forti del destino, che sarà trasmessa il 18 marzo in prima serata su Canale 5, rivelano che ci sarà una sontuosa festa in casa di Donna Elvira.

Proprio durante questo evento, Rosalia deciderà di prendere la parola per fare un annuncio a dir poco inatteso in presenza di tutti gli ospiti.

Spazio poi alle vicende di Libero: la trama della fiction rivelano che nel finale l'uomo verrà arrestato con l'accusa di aver appiccato l'incendio.

Costanza, per scagionarlo, si rivolge alla stampa: trattasi di un gesto molto coraggioso che finirà per mandare su tutte le furie Guglielmo.

Buoni ascolti per il debutto di Più forti del destino in prime time

Insomma un finale che si preannuncia coinvolgente quello di Più forti del destino, la cui puntata d'esordio ha debuttato con una media di circa 2,8 milioni di spettatori e uno share che ha sfiorato la soglia del 14% in prime time.

Numeri positivi che hanno permesso alla fiction di vincere la gara ascolti del prime time, battendo l'appuntamento speciale con Porta a Porta dedicato agli aggiornamenti sulla Guerra in Ucraina, che ha conquistato una media del 9% di share.

Nel venerdì sera, però, la fiction con Laura Chiatti e Loretta Goggi dovrà vedersela contro le ultime puntate de Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci trasmesso su Rai 1, che in queste settimane ha registrato una media del 17% di share.