Per i telespettatori di Love is in the air arriverà una bella notizia. Eda infatti sarà incinta del suo secondogenito. È ciò che svelano le anticipazioni di ciò che andrà in onda dal 7 all'11 marzo su Canale 5. Serkan appena appresa la notizia, sarà iperprotettivo verso Eda e ciò si ripercuoterà anche sul suo lavoro. Aydan intanto, riceverà la proposta di matrimonio da Kemal.

Serkan continua a fare il professore universitario: le trame dal 7 all'11 marzo

In Love is in the air, nelle puntate in onda sino al prossimo 11 marzo, Serkan sarà ancora impegnato con il suo nuovo ruolo di professore universitario.

Bolat crederà erroneamente che Eda rimpianga il fatto che lui non sia più alla guida della Art Life, nel momento in cui la moglie non si presenterà ad una sua lezione come promesso. Eda si sarà infatti addormentata. Ma la causa di questo, non sarà affatto il nuovo lavoro di Serkan. Alla vecchia Art Life le cose non andranno bene. Engin e Piril, senza Serkan faticheranno a seguire i nuovi progetti. Aydan invece, con l'aiuto di Ayfer, cercherà di imparare i trucchi per vivere una vita modesta. La madre di Serkan non vorrà infatti dipendere da Kemal.

Kemal chiede a Aydan di sposarlo: anticipazioni Love is in the air

Aydan quindi, nelle prossime puntate di Love is in the air, cercherà di cavarsela da sola, nella convinzione che un giorno Kemal possa lasciarla.

Non sa però che il suo fidanzato avrà in mente una sorpresa. Con la complicità di Seyfi, Kemal chiederà a Aydan di sposarlo. Serkan intanto, andrà a dare una mano a, Engin e Piril ma capirà che a lungo termine, il suo aiuto non sarà abbastanza. Pertanto studierà un piano. Eda nel frattempo, insospettita dai sintomi degli ultimi giorni, deciderà di andare dal medico.

Engin è Piril nel frattempo, saranno ingaggiati dalla signora Nuray per un importante lavoro.

Eda scopre di essere incinta e lo comunica subito a Serkan

In Love is in the air, il medico confermerà a Eda che è incinta. La giovane Yildiz non perderà tempo e lo comunicherà subito a Serkan. Bolat sarà felicissimo di diventare padre per la seconda volta ma comincerà ad assumere un atteggianento to iperprotettivo verso Eda.

Serkan si preoccuperà in modo asfissiante della salute di Eda e del nascituro.

Un atteggiamento che si ripercuoterà anche sul lavoro allo studio. Engin è Piril ingaggeranno Aydan, Ayfer, Seifi, Kerem, Kemal, Melek e Erdem, fingendo che siano i dipendenti dello studio. Tutto per non perdere il lavoro della signora Nuray. Peccato che a causa degli atteggiamenti goffi degli improvvisati dipendenti e di quello di Serkan, il progetto andrà a monte. Tutti saranno ancora all'oscuro della nuova gravidanza di Eda e le anticipazioni, rivelano che ci sarà un grande equivoco, che farà pensare a Erdem, Ayfer e Melek che sia Aydan ad essere incinta.