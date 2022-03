Il 21 marzo è tornata su Canale 5 la nuova Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi insieme a Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nel ruolo di inviato è invece tornato Alvin, il quale ha sin da subito dimostrato una grande professionalità e complicità insieme ad Ilary. Nella prima puntata ,i primi naufraghi sono entrati in gara e sono: Cicciolina, Marco Melandri, Antonio Zequila, Floriana Secondi, Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, Clemente Russo e sua moglie Laura, Lory del Santo e il suo fidanzato Marco e infine, Nicolas Vaporidis e Estefania insieme a Gustavo e Jeremias Rodriguez.

Proprio tra Jeremias e Nicolas pare non corra buon sangue, nonostante il reality sia iniziato da meno di un giorno.

Isola dei famosi, frecciatine tra Nicolas e Jeremias

Durante la puntata Jeremias e suo padre Gustavo hanno vinto la prova leader, diventando dunque immuni. Ilary Blasi poi, ha informato che, i nominati dal gruppo, sono la coppia formata da Carmen e suo figlio Alessandro e Cicciolina insieme al suo amico di avventura, Marco. Tuttavia i Rodriguez, in qualità di leader, avevano il compito di mandare al televoto una terza coppia. Jeremias ha preso immediatamente la parola e: "Nomino Nicolas ed Estefania. Lui è l'unico che è entrato in palapa e non mi ha salutato, ho anche cercato lo sguardo dopo, ma non mi ha neanche guardato.

Mi dispiace per Estefania, nessun altro motivo, ma nomino loro". Ad ogni modo, Nicolas ed Estefania avevano da prima superato un televoto flash per entrare a far parte del gioco e pertanto erano immuni e dunque la scelta dei Rodriguez è poi ricaduta su Antonio e Floriana. Dopo la nomination, Vaporidis si è alzato per stringere la mano al fratello di Belen, e per chiedergli scusa di non averlo salutato.

Non resta che attendere i prossimi giorni per capire come si evolverà il rapporto tra i due naufraghi dell'isola dei Famosi.

La frecciatina di Ilary nei confronti di Alfonso

La puntata del 21 marzo dell’Isola dei Famosi non ha risparmiato colpi di scena, sin dall’inizio della trasmissione. Ilary Blasi, dopo aver presentato l’opinionista Vladimir Luxuria, ha esordito dicendo: “Voglio presentare i miei compagneros che di isola se ne intendono.

Nicola ha anche presentato e po c’è Vladimir, che ha vinto, ha fatto l’inviata, ha fatto l’opinionista, credo ti manchi solo di condurla. E guarda che da opinionista a condurre un programma è proprio un attimo, credimi che lo so benissimo”. Le parole di Blasi non sono passate inosservate e moltissimi hanno pensato che le sue parole siano state una chiara frecciatina ad Alfonso Signorini. Alfonso infatti, prima di condurre il Grande Fratello Vip, era stato opinionista accanto ad Ilary nelle prime edizioni del reality, per poi invece diventare conduttore.