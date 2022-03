Un posto al sole prosegue con nuovi episodi e una settimana ricca di novità dal 28 marzo al 1° aprile. L'attenzione sarà concentrata sulla piccola Bianca che sarà vittima di una challenge on line, ma ci sarà anche il ritorno di Angela e Michele. Marina, inoltre, affronterà Roberto per difendere Chiara, per Ornella e Raffaele continueranno le tensioni, mentre Viola inizierà a lavorare nella scuola di Bianca.

Bianca nei guai a causa della web challenge

Le puntate di Un Posto al sole dal 28 marzo al 1° aprile vedranno il ritorno di Michele e Angela. L'ex marito di Silvia si renderà subito conto che Giancarlo ha ormai preso il suo posto nella quotidianità di sua moglie.

Angela, invece, al suo ritorno avrà una brutta discussione con Franco e il nuovo inizio per la famiglia Boschi non sarà certo dei migliori. Negli ultimi giorni, infatti, Bianca sarà molto strana e pur di seguire la web challenge di cui è rimasta vittima rinuncerà a stare con suo padre. La bambina, infatti, continuerà ad eseguire i pericolosi "compiti" che le verranno dettati dal pericoloso gioco e questa volta la combinerà davvero grossa. Bianca ruberà una bomboletta spray dalla guardiola di Raffaele e la porterà a scuola, dove nel frattempo Viola ha trovato lavoro, aspettando che finiscano le lezioni.

Ornella e Raffaele ancora in crisi: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 28 marzo al 1° aprile rivelano che dopo le lezioni Bianca non andrà a studiare dalla sua amica Gaia come aveva detto, ma si preparerà a scrivere sulla parete dell'istituto: "La scuola è una..." La bambina, però, sarà notata da una delle maestre che la chiamerà dalla finestra e proverà a fermarla, ma cadrà per le scale.

Bianca scapperà via spaventata senza soccorrerla. Le anticipazioni rivelano che Viola inizierà a lavorare nella scuola che frequenta Bianca, ma non specificano se si tratta di un trasferimento di pochi mesi o definitivo per lei. A casa Giordano, intanto, la tensione sarà palpabile e Patrizio chiederà l'aiuto di Viola per far riappacificare Ornella e Raffaele.

Per la dottoressa Bruni ci saranno anche problemi sul lavoro con un duro scontro con Crovi, mentre la partenza di Patrizio peggiorerà le cose in casa.

Lara tenderà l'ennesima trappola a Chiara: anticipazioni puntate settimana 28 marzo - 1° aprile

Durante la settimana dal 28 marzo al 1° aprile, Marina verrà a sapere da Filippo che Roberto vorrebbe vendere a tutti i costi l'albergo di Chiara.

L'accanimento sulla ragazza insospettirà la signora Giordano che vorrà subito vederci chiaro nella faccenda e si preparerà ad affrontare Ferri per proteggere la ragazza. Chiara, invece, sarà sempre più succube della cocaina e cadrà nella trappola di Lara. Per Rossella intanto, non sarà facile lavorare fianco a fianco con Crovi e la sua ex moglie e a peggiorare la sua situazione non mancheranno i momenti di forte intesa professionale tra Virginia e Riccardo.