L’avventura dell’Isola dei Famosi è iniziata solamente da qualche giorno ma, tuttavia, tra i vari naufraghi iniziano a crearsi le prime antipatie e simpatie. Questa nuova isola si basa sulle coppie, quindi ogni concorrente, anche concorrente single, nel corso della prima puntata ha scelto un partner al quale legarsi e vivere attaccati 24h su 24. Marco Melandri, entrato anche lui come singolo concorrente, è stato scelto da Cicciolina per vivere attaccati da un elastico, e pare che la cosa non sia assolutamente dispiaciuta al ragazzo.

Isola, Marco confessa di essere contento di stare attaccato a Cicciolina

Durante la puntata di Lunedì, Ilona Staller ha scelto Marco Melandri come compagno di questa avventura all’Isola Dei Famosi. Immediatamente il campione di Moto Gp non ha nascosto il suo entusiasmo, dicendo ironicamente che sin da bambino, aspettava questo momento. Ad ogni modo, in questi giorni sull’isola i due hanno avuto modo di conoscersi ancora di più, e Marco ha rivelato: “Mi piace essere legato a te, sogno questo momento da quando avevo 13 anni. Se poi vuoi, stasera ci sveli anche come andavano a finire i tuoi video e magari ci dai anche qualche consiglio. Ovviamente consigli solo teorici perché sono fidanzato, se non fossi stato fidanzato accettavo anche quelli pratici”.

I due hanno poi continuato a stuzzicarti con battutine e Ilona ha ammesso di trovare divertente Marco, e di fare spesso delle battute piccanti. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire come si evolverà il rapporto tra i due.

Scintille tra Antonio Zequila e Floriana Secondi

Se da una parte alcuni naufraghi dell'Isola dei Famosi iniziano a fare conoscenza e a starsi simpatici, d'altro canto, la coppia formata da Antonio Zequila e Floriana Secondi, sembra sul punto di esplodere.

I due sono legati da un elastico h24 e non possono staccarsi e questo crea fastidio ad Antonio il quale ha detto che, secondo lui, l'avventura da naufrago va fatta individualmente e che invece, stare incatenato a qualsiasi persona, gli vieta la libertà, esprimendo più volte la voglia di slegarsi da Floriana. La Secondi invece, ha paura per eventuali conseguenze a tutto il gruppo e confessa, davanti a tutto il gruppo: "Io non mi voglio slegare.

Se devi andare in bagno, vengo con te. Ora però ragazzi c'è un problema, lui vuole andare a nuotare, mentre io non riesco perché ho un problema alla schiena. Lui dice che vuole slegarsi, se per voi va bene allora lo farà lui, io non mi slego". Il gruppo si è detto d'accordo con Floriana, e Antonio ha risposto dicendo: "Si però ora stai zitta, non urlare che mi stai infastidendo". Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Antonio e Floriana troveranno un equilibrio.