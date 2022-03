Prosegue l'avventura per i naufraghi de L'isola dei famosi 2022 e, le ultime news sui concorrenti in gara, rivelano che il clima in spiaggia tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis continua a non essere dei migliori.

Situazione diversa, invece, per Marco Melandri e Ilona Staller: in queste ultime ore, infatti, tra i due c'è stato un avvicinamento "sospetto" e l'ex campione della Motogp non si è fatto problemi a stuzzicare l'ex attrice a luci rosse con delle domande piccanti.

Jereamias sbotta contro Nicolas Vaporidis: nervi tesi a L'isola dei famosi

Nel dettaglio, le ultime news che arrivano dall'Isola dei Famosi, rivelano che il clima tra Jeremias e Nicolas continua a non essere dei migliori in Honduras.

Durante la prima puntata, il fratello di Belen aveva esplicato i suoi dubbi sul conto dell'attore, accusandolo di non aver ricambiato il suo saluto all'arrivo nella palapa.

In spiaggia, però, i due non hanno avuto modo di chiarire e il fratello di Belen è tornato a sbottare contro l'attore.

"Gli ho fatto così non la mano, non me l'ha data. Già mi sta sul ca...", ha spiegato Jeremias parlando con Estefania e confermando di fatto lo scarso feeling con Vaporidis.

Tra i due ci sarà un confronto chiarificatore nel corso della prossima puntata serale dell'Isola oppure verranno fuori altri motivi che si celerebbero dietro questa antipatia reciproca?

Melandri stuzzica Ilona Staller all'Isola dei famosi

E poi ancora, le ultime news che arrivano dall'Isola dei famosi 2022, rivelano che c'è stato un avvicinamento sospetto anche tra Marco Melandri e la sua compagna di gioco, Ilona Staller, in arte "Cicciolina".

In merito al trascorso dell'attrice nel mondo dei film per adulti, Melandri ha chiesto qualche informazione piccante.

"Stasera ci sveli come finivano i tuoi film e ci dai qualche consiglio", ha esclamato Melandri che ha così provato a stuzzicare Ilona Staller.

Subito dopo, però, è corso ai ripari con una nuova battuta tra il serio e il faceto: "Ovviamente nessuna pratica, solo teoria. Sono sposato.

Non lo fossi stato avrei accettato anche la pratica"

Le anticipazioni sull'Isola dei famosi del 24 marzo

Intanto, questa sera 24 marzo ci sarà un nuovo appuntamento con L'isola dei famosi in tv. Il reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alvin tornerà in onda in prima serata alle 21:40 con una puntata che si preannuncia densa di colpi di scena e sorprese.

In primis, infatti, ci sarà l'arrivo di nuovi concorrenti che si metteranno in gioco, tra cui Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo.

Spazio poi anche alla prima eliminazione definitiva dal reality show: a rischio vi sono le coppie Floriana Secondi-Antonio Zequila, Carmen Di Pietro e suo figlio e Marco Melandri-Ilona Staller.