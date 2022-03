Nella diretta dell'Isola dei Famosi in onda nella prima serata del 28 marzo, il pubblico scoprirà chi tra le due coppie in nomination (Carmen e Alessandro e Floriana e Zequila) dovrà abbandonare Cayo Paloma. A rischio, secondo i sondaggi apparsi in rete, sarebbero proprio Floriana Secondi e Antonio Zequila.

Isola 2022, in nomination Carmen-Alessandro e Floriana-Zequila

A pochi giorni dall'inizio di questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi, gli animi si sono già fatti incandescenti. Una delle protagoniste è senza dubbio Floriana Secondi che, con il suo modo di fare irruente e sopra le righe, si è già scontrata pesantemente con Nicolas Vaporidis.

In particolare, l'ex gieffina lo ha accusato di essere un privilegiato, mettendo in dubbio persino la buona fede degli autori del reality. I toni di Floriana non sono piaciuti al resto del gruppo, ma nemmeno agli opinionisti in studio e al pubblico a casa. Ironia della sorte, è stato proprio Vaporidis a mandarla al televoto in quanto leader della settimana insieme a Estefania. Carmen e il figlio Alessandro invece, sono stati nominati dal resto dei naufraghi.

Sarebbero Floriana Secondi e Zequila i prossimi eliminati secondo il web

Segno che i modi di Floriana non siano graditi nemmeno ai telespettatori, lo si intuisce dando uno sguardo ai sondaggi apparsi in rete in merito al televoto che la vede contrapposta a Carmen.

Ebbene, sembra proprio che Floriana e Zequila siano i candidati all'eliminazione nella puntata del 28 marzo. Sarebbero loro a rischiare di dover lasciare la Palapa nella prossima diretta. I sondaggi, alla domanda 'chi vuoi eliminare' , indicano appunto Floriana Secondi e Antonio con oltre l'80%. Quindi un divario abbastanza netto, che non dovrebbe dare adito a sorprese.

Salvi quindi la coppia madre e figlio che tanto sta facendo divertire il pubblico dell'Isola dei Famosi.

Isola 2022, anticipazioni: Secondi-Zequila finiranno su Playa Sgamada?

Salvo sorprese e imprevisti dell'ultimo minuto, Floriana e Antonio saluteranno gli altri naufraghi in Palapa e approderanno su Playa Sgamada, dove ritroveranno gli eliminati della scorsa puntata Ilona e Marco.

Non sarà quindi un'eliminazione definitiva dunque. Va anche detto che si attendono aggiornamenti circa le condizioni meteorologiche in Honduras, visto che nelle ultime ore su Cayo Cochinos si è abbattuto un nubifragio. Dalle ultime notizie, pare che il tempo stia pian piano migliorando e pertanto la diretta del 28 marzo dovrebbe svolgersi regolarmente. Prima della diretta, i telespettatori dell'Isola dei Famosi avranno la possibilità di capire cosa è successo in queste ultime ore ai naufraghi, attraverso il day time in onda su Canale 5.