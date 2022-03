Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda da lunedì a venerdì alle 15:55. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 7 aprile svelano nuovi colpi di scena. Flavia, sempre più determinata a separare la figlia da Marcello, penserà di escogitare un piano affinché il suo desiderio diventi realtà. Tuttavia da sola non potrebbe riuscirci, motivo per cui chiederà l'aiuto di Fiorenza. La signorina Gramini, se c'è da tramare, sembra essere sempre pronta, pertanto diventerà la complice di Brancia. Adelaide, dopo essere stata rassicurata da Umberto, porgerà le sue scuse a Flora per aver dubitato di lei e di Umberto.

Inoltre pregherà la ragazza di non abbandonare Villa Guarnieri a causa di questo malinteso. La giovane Gentile accetterà le scuse della contessa, e deciderà di continuare ad alloggiare nella loro lussuosa dimora. Dante, intanto, coinvolgerà la piccola Conti in un'iniziativa legata al grande magazzino. Vittorio, nel momento in cui lo verrà a sapere, non potrà fare a meno di adirarsi con il suo socio. Stefania continuerà a soffrire per la lontananza da Marco, e cercherà conforto nelle braccia della madre.

Il Paradiso, trama 7 aprile: Flavia chiede la complicità di Fiorenza

Flavia Brancia è sempre apparsa come una donna troppo legata alle apparenze, interessata ai soldi ed al lusso più che alle persone.

Difatti non ha mai nascosto il suo disappunto per la relazione che intercorre fra sua figlia e Barbieri, essendo quest'ultimo un giovane di umili origini. Nel corso della puntata del 7 aprile de Il Paradiso delle Signore, la signora Brancia deciderà di passare ai fatti, mettendo in atto un piano, volto a separare Ludovica dal fidanzato.

In questo progetto distruttivo coinvolgerà anche Fiorenza, la quale non si tira certo indietro se c'è bisogno di tramare alle spalle di qualcuno.

Il Paradiso, episodio 7/4: Adelaide si scusa con Flora, Conti si adira con Romagnoli

Stando alle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 7 aprile, Adelaide si renderà conto di aver esagerato con Flora, e le chiederà scusa per il suo comportamento.

La contessa, oltre a chiederà venia, insisterà con la giovane, affinché non lasci la villa. Le parole della donna sortiranno l'effetto sperato, dato che Flora accetterà di continuare a vivere nella loro casa. Dante, nel frattempo, deciderà di coinvolgere la piccola Serena nel progetto dei carta modelli delle bambole, che saranno allegati al prossimo numero de Il Paradiso Market. Venutolo a sapere Vittorio, non mancherà lo scontro fra i due rivali, dato che Conti non vuole che la nipote sia interpellata senza il suo parere.

Il Paradiso, puntata 7 aprile: Stefania soffre per Marco

La trama dell'episodio de Il Paradiso del 7 aprile anticipa che sarà dato spazio anche alle vicende del tormentato amore fra Marco e Stefania.

La ragazza soffre ancora per il fidanzato di Gemma, tanto da cercare conforto in Gloria. Tuttavia anche Sant'Erasmo sembrerà risentirne della lontananza da Stefania. Al contempo, nonostante i sentimenti del giornalista per la giovane Colombo crescano sempre più, la famiglia Zanatta-Colombo sarà invitata in villa per sancire l'unione fra Gemma e Marco.