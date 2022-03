Giorgio Manetti, ex fidanzato di Gemma Galgani a Uomini e donne, torna a parlare della sua relazione con la dama torinese che, tutt'oggi, è tra le protagoniste della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

A distanza ormai di circa sette anni dalla fine della loro relazione, i due continuano a scambiarsi delle frecciatine a distanza e, in questo ultimo periodo, la dama torinese ha ipotizzato che anche Giorgio sia ricorso alla chirurgia estetica per migliorare il suo aspetto fisico.

Immediata la reazione di Giorgio che, in una recente intervista, ha messo a tacere la dama torinese, smentendo le sue illazioni.

L'ex cavaliere di Uomini e donne, Giorgio Manetti, mette a tacere Gemma Galgani

Nel dettaglio, Gemma Galgani tornando a parlare di Giorgio Manetti e di quella che è stata la loro relazione sentimentale nata a Uomini e donne, aveva lanciato delle frecciatine al vetriolo nei confronti dell'ex, chiedendosi come mai lui non fosse invecchiato.

"Sarà rifatto?", si era chiesta la dama torinese arrivando così ad ipotizzare che Giorgio fosse ricorso alla chirurgia estetica ma senza dirlo pubblicamente in tv e sui giornali.

Ebbene, dopo queste illazioni, l'ex gabbiano del trono over ha scelto di rompere il silenzio ed ha zittito la sua ex fidanzata, smentendo categoricamente le accuse che gli ha mosso in queste settimane.

'Non sono rifatto', Giorgio smentisce le parole della sua ex Gemma

"Non faccio ritocchini, perché non ho la pelle come una mela cotta in forno, che diventa tutta raggrinzita. Lascio che li faccia chi ha la pelle così", ha sentenziato Giorgio quasi risentito per le accuse che gli erano state mosse dalla sua ex fidanzata.

Giorgio poi ha ribadito dicendo che dal giorno in cui si sono lasciati, Gemma non avrebbe fatto altro che parlare male della loro storia e screditare l'uomo che ha avuto al suo fianco per circa un anno.

"Immagine pensa di se stessa', Giorgio sbotta contro Gemma Galgani

"Ha detto che avevo la dentiera, che indossavo il parrucchino, che le mire prestazioni fisiche lasciavano a desiderare. Meglio lasciar perdere", ha sentenziato l'ex volto di Uomini e donne, ribadendo che lui a differenza della dama torinese ha scelto di voltare pagina definitivamente e di andare avanti.

Gemma, invece, a distanza di ben 13 anni dal suo arrivo nella trasmissione di Maria De Filippi, continua a essere alla ricerca di un principe azzurro che tuttavia, sembra non arrivare mai.

"Pur di continuare ad apparire sul piccolo schermo, sta dando una immagine alquanto penosa di se stessa", ha sentenziato Giorgio che ha così lanciato l'ennesima stoccata al vetriolo nei confronti della sua ex fidanzata.