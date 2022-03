Quanto tornerà sul set Kerem Bürsin? È una domanda a cui non si può dare una risposta certa. Infatti, da diverso tempo, si vocifera che l'attore abbia firmato un contratto con Disney Plus per una nuova serie, ma secondo le ultime indiscrezioni il progetto non vedrà la luce prima del 2023.

Intanto l'attore, nella giornata del 18 marzo, sarà in Spagna per presenziare all'inaugurazione della venticinquesima edizione del Festival de Málaga,

I prossimi progetti televisivi di Kerem Bürsin su Disney Plus

Kerem Bürsin è uno dei tanti attori turchi che avrebbe firmato un accordo con la piattaforma digitale Disney Plus per una serie di prossima produzione.

Prima si era detto che avrebbe partecipato alla nuova serie che vede come protagonista Demet Özdemir, Dünyayla Benim Aramda, ma gli accordi sarebbero saltati.

Ora si attende solamente di conoscere nuovi dettagli sul progetto dell'attore, ma a quanto pare i fan dovranno attendere ancora un po' prima che Kerem torni sul set. Secondo alcune indiscrezioni, pare che la Serie TV non sarà disponibile su Disney Plus prima del 2023, quindi non si conoscono ancora i tempi di produzione.

La piattaforma, intanto, si sta preparando per uscire con i primi progetti, che comprendono diversi volti noti in Italia. Demet Özdemir a breve sarà sul set di Dünyayla Benim Aramda e nel cast ci sarà anche Melisa Döngel, la Ceren di Sen Çal Kapımı (Love is in the air, ndr).

Successivamente potrebbe arrivare il turno di Can Yaman, infatti si vocifera che l'attore potrebbe essere sul set della nuova serie Disney già ad aprile. Anche Hande Erçel avrebbe firmato un contratto con Disney Plus, ma al momento non si hanno notizie e tempistiche sulla produzione della serie.

Kerem Bürsin protagonista all'inaugurazione del Festival de Málaga

Le uscite pubbliche di Kerem Bürsin, ultimamente, sono abbastanza rare, ma ben presto alcuni fan avranno la possibilità di vederlo. Infatti l'attore questo weekend sarà in Spagna e parteciperà al Festival de Málaga, che si svolgerà nella città andalusa dal 18 al 27 marzo.

Arrivato alla venticinquesima edizione, il festival propone le anteprime cinematografiche spagnole più importanti. Kerem Bürsin sarà presente alla giornata d'apertura, ovvero venerdì 18 marzo, è parteciperà all'inaugurazione che si svolgerà presso il palazzetto dello sport José María Martín Carpena e percorrerà il red carpet insieme ad altri volti noti dello showbiz spagnolo.

Non è la prima volta che l'attore partecipa a un importante evento spagnolo, infatti nell'ottobre del 2021 è stato ambasciatore della Swim Week by Moda Cálida, che si svolge nella Gran Canaria.