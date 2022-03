Prosegue l'appuntamento pomeridiano con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che tutti i pomeriggi appassiona una media di oltre tre milioni di spettatori.

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che ci saranno delle novità legate al trono di Matteo Ranieri, il quale confermerà di non avere ancora le idee chiare sulla scelta finale da fare. Spazio poi alle disavventure di Ida Platano: la storica dama del trono over prenderà una drastica decisione sul suo futuro sentimentale.

Matteo rivuole Federica ed è caos in studio: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Matteo Ranieri compirà un gesto molto importante. Il tronista, infatti, deciderà di presentarsi a casa della corteggiatrice Federica per chiederle scusa dopo che l'ha ferita con le sue parole, portandola ad abbandonare la trasmissione.

Tra Matteo e Federica, quindi, ci sarà un confronto che spingerà la ragazza a concedere una seconda chance al tronista e quindi rimettersi in gioco per cercare di conquistare il suo cuore. Tuttavia tale gesto da parte di Matteo scatenerà l'ira dell'altra pretendente, Valeria, la quale chiederà spiegazioni al giovane tronista.

Matteo Ranieri ammette di non avere ancora la scelta finale

"E noi allora che ci stiamo a fare qui?", avrebbe esclamato Valeria rivolgendosi al tronista e chiedendo delucidazioni su questo percorso. Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che la reazione del tronista non si è fatta attendere, dato che Matteo ha ammesso con grande schiettezza che ad oggi non ha ancora la sua scelta finale.

Il tronista, malgrado il gesto importante fatto nei confronti di Federica, non ha ancora le idee chiare sul da farsi e così ha tranquillizzato Valeria, confermando di fatto di essere ancora in crisi. Matteo ha poi aggiunto che per il momento sta vivendo tutto con grande tranquillità, godendosi i momenti belli con ciascuna delle sue pretendenti, in attesa poi di maturare la scelta finale e capire con chi lasciare la trasmissione.

Ida Platano chiude già con Alessandro: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste tra marzo e aprile, rivelano che ci sarà spazio anche per l'ennesimo addio che vedrà protagonista la dama Ida Platano. Ancora una volta, infatti, la conoscenza di Ida non darà i suoi frutti e, questa volta, la dama amica di Gemma Galgani, si ritroverà a mettere la parola fine al suo rapporto con Alessandro.

Sarà Ida a prendere la decisione di chiudere la relazione con il cavaliere che ha conosciuto in queste settimane nello studio della trasmissione di Maria De Filippi. Una scelta che, tuttavia, non lascerà indifferente la dama dato che poco dopo si ritroverà in una "valle di lacrime" nello studio di U&D.

Si va verso la riconferma di Uomini e donne su Canale 5

Possibile un ripensamento da parte di Ida nel corso delle prossime puntate della trasmissione? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa stagione. Insomma nuove puntate che si preannunciano dense di colpi di scena e sorpresa per tutti gli appassionati della trasmissione condotta da Maria De Filippi, ormai diventata un appuntamento irrinunciabile per milioni di spettatori.

E, visti anche gli ottimi risultati che Uomini e donne ha registrato quest'anno, la riconferma nella prossima stagione televisiva 2022/2023 sembra essere quasi scontata per il programma che continuerà a raccontare le vicende sentimentali dei vari protagonisti del trono classico e over.