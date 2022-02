Kerem Bürsin avrebbe detto non alla serie con Demet Özdemir, è questa l'indiscrezione che gira tra i media turchi. Pare che l'attore di Love is in the air abbia deciso di non partecipare al progetto per preservare anche la sua storia d'amore con Hande Erçel, soprattutto dopo il Gossip trapelato in questi giorni in merito a una presunta rottura della coppia causata proprio dalla possibile collaborazione tra Kerem e Demet.

Kerem Bürsin non dovrebbe prendere parte alla serie Disney

Continuano a tenere banco i preparativi per la nuova serie di Disney Plus "Dünya İle Benim Aramda".

Questa nuova produzione vedrà come attrici protagoniste Demet Özdemir e Hafsanur Sancaktutan. Per quanto riguarda i protagonisti maschili, fino a pochi giorni fa si parlava della presenza quasi certa di Kerem Bürsin, ma a quanto le cose sarebbero cambiate.

Come rivela Birsen Altuntaş sul suo sito internet, la trattativa con il protagonista di Sen Çal Kapımı sarebbe saltata a causa del gossip inerente alla rottura dell'attore con Hande Erçel. Infatti tra i media turchi si vociferava che i due si sarebbero lasciati anche perché l'attrice non avrebbe perdonato al suo fidanzato di non averle rivelato che ben presto avrebbe lavorato con Demet Özdemir. Al momento non si sa se la coppia d'oro di Love is in the air stia ancora insieme, ma forse Kerem starebbe provando a ricucire il rapporto, rinunciando anche al progetto molto importante con la Disney Plus.

Al fianco di Demet Özdemir potrebbe esserci Buğra Gülsoy

Come andranno ora le cose? Pare che i produttori abbiamo fatto un passo indietro, riproponendo come probabile protagonista maschile Buğra Gülsoy. Infatti l'attore, secondo alcune indiscrezioni, era stato scelto ancora prima di Kerem Bürsin per recitare al fianco di Hande Erçel.

Lei avrebbe rifiutato la parte, mentre i funzionari della Disney avrebbero deciso di sostituirlo con Kerem. A ogni modo, visto che le trattative con quest'ultimo sarebbe fallite, pare che la produzione sia in procinto di concludere un accordo con Buğra.

Se tutto dovesse andare a buon fine, mancherebbe solo il nome del secondo protagonista maschile.

Al momento non ci sono delle ipotesi a riguardo, anche se ai fan piacerebbe rivedere insieme a Demet Özdemir il suo partner di Erkenci Kuş, ovvero Can Yaman.

Al momento, però, questa ipotesi non sembra plausibile. In primis tra il gossip turco gira voce che l'attrice non voglia lavorare al fianco di Can Yaman, in più quest'ultimo sarebbe già stato scritturato per un'altra serie della Disney, di cui al momento non si conoscono ulteriori particolari. Ma sembrerebbe che l'attore, a breve, potrebbe rientrare in Turchia per iniziare le riprese.