Mercoledì 16 marzo, su Canale 5, Barbara D'Urso ha condotto una nuova puntata di Pomeriggio 5. Tra i vari argomenti trattati, la conduttrice ha parlato anche dell'esordio de La Pupa e il Secchione Show da lei condotto. Tra un aneddoto e l'altro, "Carmelita" ha rivelato un retroscena su Flavia Vento. Come spiegato da d'Urso, la showgirl aveva chiesto alla redazione di lasciare la villa dove si trovano le coppie.

Barbara D'Urso in ansia

Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 ha confidato di non avere vissuto momenti felici all'esordio de La Pupa e il Secchione Show.

La diretta interessata ha spiegato di essere andata nel "pallone" durante la diretta, poiché Flavia Vento ha minacciato di lasciare il programma.

La conduttrice ha raccontato il retroscena agli ospiti presenti in studio: "Voleva andare via ieri di notte". Tuttavia, d'Urso ha precisato che questa volta Flavia non è scappata.

Poi, Barbara d'Urso ha ammesso di avere temuto per il programma: "Se va via anche Flavia Vento io non so più chi mettere dentro".

Il record di Flavia Vento

In carriera, Flavia Vento detiene un particolare record. La showgirl ha abbandonato tutti i Reality Show alla quale ha preso parte. La diretta interessata dopo sei giorni ha lasciato La Fattoria, all'Isola dei Famosi è stata solamente due settimane, all'Isola dei Famosi All Stars ha partecipato una settimana mentre al Grande Fratello Vip 5 la concorrente è rimasta nella casa di Cinecittà solamente 24 ore.

Come spiegato da Barbara d'Urso, la concorrente de La Pupa e il Secchione Show dopo una notte insonne aveva comunicato alla redazione di voler abbandonare la villa romana dove si trovano le coppie. A Pomeriggio 5, la presentatrice ha rivelato di avere fatto una sorta di patto con la showgirl romana: "Lei mi ha promesso che questa volta non lascerà il reality".

Stando a quanto riferito da "Carmelita" questa volta gli addetti ai lavori sono riusciti a convincere Flavia Vento. Il programma, però, è iniziato solamente lo scorso martedì 15 marzo. Dunque, la showgirl potrebbe cambiare nuovamente idea.

I motivi che spingono Vento a lasciare i reality show

Perché Flavia Vento accetta di partecipare ad un reality show e poi abbandona?

Lo scorso anno, al Grande Fratello Vip 5 la showgirl romana era arrivata vestita con un abito da sirena. 24 ore dopo, però, aveva comunicato agli autori di voler uscire dalla casa di Cinecittà.

Il motivo? Flavia aveva spiegato di non voler restare lontano dai suoi cani. Sebbene la diretta interessata aveva lasciato i suoi amici a quattro zampa a persone fidate, non si sentiva tranquilla. Per lo stesso motivo la 44enne si era ritirata anche dall'Isola dei Famosi.