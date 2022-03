Giovedì 17 marzo 2022 andrà in onda l'attesissima ultima puntata di Doc-nelle tue mani 2, la fiction Rai che vede protagonista Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, per tutti Doc. Negli ultimi due episodi della stagione, proprio Doc cercherà una soluzione per sconfiggere un batterio molto pericoloso e che avrà costretto tutti in quarantena. Il reparto sarà stato chiuso e la situazione sarà molto critica. Riuscirà Andrea ad avere l'intuizione giusta? In attesa di scoprirlo, dalle ultime indiscrezioni sembra che Doc- Nelle Tue mani potrebbe avere un seguito con una terza stagione.

Doc ha una dolorosa confessione alla squadra: anticipazioni del 17 marzo

Il 17 marzo in prima serata su Rai 1 andrà in onda l'ultimo appuntamento con Doc 2. Un appuntamento molto atteso dai tantissimi fan della Serie TV prodotta da Lux Video e che vede tra i protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli. Nel corso del primo dei due episodi trasmessi nella serata, Andrea Fanti starà per ottenere di nuovo il ruolo di primario. Qualcosa però, non lo farà dormire tranquillo e Doc sarà costretto a fare una confessione dolorosa a tutto il reparto. Riguarderà la morte di Lorenzo? Non resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire di che cosa si tratta. Sempre nel primo episodio intitolato ''Stigma'', la squadra si troverà ad affrontare il caso di un militare con sintomi inspiegabili.

Agnese intanto, indagherà su Caruso.

Il reparto chiuso e in quarantena a causa di un batterio, Doc cerca una soluzione

Per Doc e la sua squadra continueranno gli imprevisti, visto che in ospedale si diffonderà un pericoloso batterio. Riusciranno a bloccarlo? Per cercare di arginare il batterio, il reparto verrà chiuso e messo in quarantena.

Sembrerà però che questo non sia sufficiente a sconfiggerlo, visto che questo batterio sembrerà essere multi resistente. Doc allora, proporrà una soluzione drastica e dolorosa. Sarà Giulia a dover decidere se fidarsi o meno di Andrea. Cosa deciderà di fare? Agnese e Cecilia invece, si ritroveranno ad un bivio. Le due donne dovranno decidere se aiutare Andrea o lasciare che le loro divergenze prevalgono.

Doc-Nelle tue mani, ci sarà anche una terza stagione?

Due episodi ricchi di suspense e colpi di scena quelli che andranno in onda il 17 marzo in prima serata su Rai 1 e che concluderanno questa seconda stagione di Doc-nelle tue mani. Tuttavia, visto l'ottimo riscontro di pubblico che ha seguito questa serie tv, potrebbe esserci anche una riconferma con una terza stagione di Doc.