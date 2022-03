Martedì 15 marzo su Italia1 è cominciata una nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show. In studio, c'è stato un duro scontro tra Mila Suarez (ex di Alex Belli) e Soleil Sorge. La modella marocchina ha sostenuto che l'influencer sia una donna falsa. Dal canto suo, Sorge ha accusato la concorrente di avere un quoziente intellettivo piuttosto basso. Dunque, Soleil ha consigliato ai presenti in studio di non dare affatto retta alle dichiarazioni della pupa.

Lo sfogo di Sorge

Come era prevedibile, tra Soleil e Mila c'è stato uno scontro verbale. La prima a lanciare dure accuse sulla giudice è stata la modella marocchina.

L'ex di Alex Belli ha sostenuto che Soleil sia una persona falsa e maleducata. Inoltre, la pupa ha insinuato che Sorge cambi uomini come mutande e che li usi per arrivare sul piccolo schermo.

A quel punto Soleil non è stata in silenzio. Dopo avere fatto notare alla pupa di non avere detto le cose come stavano realmente, la 27enne ha perso la pazienza: "Non è che tu stai rosicando perché Alex ha sposato Delia e non te?". Poi, l'ex gieffina ha sostenuto che Mila non ha visto bene il Grande Fratello Vip se insinua che Alex l'abbia scaricata dopo il Reality Show. Come un fiume in piena, Soleil ha invitato Barbara D'Urso a lasciar parlare Mila perché tanto è una "pupa" quindi ha uno scarso quoziente intellettivo.

A detta della influencer è troppo facile dire che litiga solamente con le donne "straniere". Infine, Soleil Sorge ha rincarato la dose con Mila: "Io cambio uomini come le mutande? Tesoro quella sei tu". Per la seconda volta la 27enne ha "minacciato" la concorrente di non avere voluto rivelare dei (presunti) retroscena scomodi.

La replica della Pupa

Mila Suarez non è stata in silenzio agli attacchi di Soleil. A tal proposito la diretta interessata ha deciso di replicare a tono: "Forse te rosichi perché Alex ti ha scaricata alla fine del GFVip". Come spiegato dalla Pupa, lei e il suo ex fidanzato Belli hanno fatto pace.

Dal canto suo la modella ha detto che Soleil è una donna cattiva e falsa.

Menzionando il GFVip, Mila ha spiegato che Sorge si è scagliata contro Delia Duran solamente perché non era di nazionalità italiana. Inoltre, Suarez si è detta sicura che l'ex gieffina si sia avvicinata ad Alex Belli solamente perché aveva capito che sarebbe stato il protagonista indiscusso del reality show: "Tu sei furba. Utilizzi le persone per arrivare in tv e lo fai da sempre". Prima di concludere il suo sfogo, Mila Suarez ha insinuato che Sorge si sia sempre comportata male con i suoi ex fidanzati. Poi, la modella ha ribadito di non voler dire determinate cose riguardanti la influencer italo-americana.