In attesa della messa in onda della seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show, Barbara D'Urso ha lanciato un'indiscrezione bomba. Secondo la conduttrice, Nicolò Scalfi sarebbe già innamorato della Pupa Vera Miales. Ciò dopo aver mostrato le coccole dei due concorrenti a letto e non solo. Molto probabilmente, tutto questo sarà argomento di discussione nella nuova puntata del reality, in onda il 22 marzo in prima serata su Italia 1.

Nicolò Scalfi e Vera, avvicinamento pericoloso a La Pupa e il Secchione

La Pupa e il Secchione Show è iniziato da una settimana e pare esserci un avvicinamento pericoloso tra la pupa Vera Miales è il secchione Nicolò Scalfi.

Le immagini delle loro coccole a letto sono state mostrare da Barbara d'Urso a Pomeriggio 5. Dai video, si vedono i due concorrenti vicinissimi anche mentre fanno la doccia insieme insaponandosi a vicenda. Il campioncino di Caduta Libera non ha nascosto di essere attratto da Vera che, va ricordato, è fidanzata con Amedeo Goria. Nicolò parlando dell'attrazione verso Vera Miales ha dichiarato: "Io sbircio, ma sono rispettoso".

Vera Miales su Nicolò: 'Se gli piaccio? Penso di sì'

Dal canto suo, la pupa Vera Miales, si è detta convinta che Nicolò Scalfi sia preso da lei. Insomma, non è passato inosservato l'interesse del secchione verso la pupa. A tal proposito Vera ha confessato: "Se gli piaccio?

Penso di sì". Resta da vedere cosa ne penserà il fidanzato Amedeo Goria. Questo avvicinamento sarà molto probabilmente oggetto di discussione nella seconda puntata de La Pupa e il Secchione in onda il 22 marzo in prima serata su Italia 1. Barbara, d'Urso potrebbe far intervenire Guenda Goria, accusata proprio da Vera la scorsa settimana, di non averla accettata come fidanzata del padre.

La polemica sembra già essere servita, anche se bisognerà attendere la messa in onda della nuova puntata del reality.

Barbara d'Urso sicura su Nicolò: 'Lui è già innamorato'

Forse per aumentare ancora di più la suspance sulla puntata, Barbara d'Urso ha svelato un altro retroscena sulla coppia Nicolò e Vera. Secondo la conduttrice infatti, il Campione di Caduta Libera, sarebbe già innamorato della pupa.

"Lui è già innamorato" ha detto infatti Barbara di fronte agli opinionisti presenti a Pomeriggio 5, i quali non hanno risparmiato critiche a Vera Miales, visto che solo pochi giorni fa, versava lacrime parlando del suo fidanzato Amedeo. Intanto, dando uno sguardo alle anticipazioni sulla seconda puntata de La Pupa e il Secchione, si viene a sapere che in studio ci sarà un'ospite d'eccezione. Si tratta di Lulù Selassié che sarà la quarta giurata per una sera.