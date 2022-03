Non ci si annoia mai all'interno del più importante magazzino di moda milanese. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda mercoledì 23 marzo 2022 e gli spoiler da poco diffusi confermano che non mancheranno le sorprese. Flora confesserà a Umberto di essere perdutamente innamorata di lui. Intanto Anna e Salvatore non sapranno che decisione prendere per il loro futuro. Il figlio di Agnese avrà un'idea, mentre la contabile ripenserà alle parole della madre desiderosa di vederla nuovamente in paese. Ferdinando inviterà Ludovica a pranzo in occasione della visita di un suo amico.

L'uomo scambierà la contessina Brancia e Torrebruna per dei giovani fidanzati, facendo ingelosire Barbieri. Veronica invece avrà un'idea per far riappacificare Stefania ed Ezio.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, Marcello geloso

Le trame del centotrentatreesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso su Ra1 il 23 marzo, rivelano nel dettaglio che Anna e Salvatore non sapranno cosa fare del loro futuro. La signorina Imbriani sarà combattuta: da una parte vorrebbe accontentare la madre e trasferirsi nel suo paese d'origine per stare vicina alla figlia, dall'altra non vorrà lasciare Salvatore da solo a Milano. A tal proposito il titolare della Caffetteria avrà qualcosa che gli frullerà per la testa ma deciderà di non parlarne con nessuno.

Nel frattempo al Circolo procedono gli affari tra Ferdinando, Romagnoli e Ludovica. L'armatore napoletano finirà per coinvolgere la contessina Brancia in un pranzo di lavoro in vista dell'arrivo di un suo amico. Quest'ultimo interpreterà male la natura del legame tra Ludovica e Ferdinando scatenando la gelosia di Marcello che arrabbiato non potrà fare a meno di mostrare il suo disappunto sul rapporto tra la fidanzata e l'affascinante imprenditore.

Il Paradiso 6, l'idea di Veronica Zanatta

Nel corso della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda mercoledì 23 marzo, Gloria sarà molto triste per quanto accaduto con Stefania. La giovane commessa non avrà intenzione di avere un confronto con la madre e non le rivolgerà nemmeno la parola. Dopo aver spinto l'ex marito a far pace con la figlia, Gloria confiderà tutto il suo malessere ad Armando.

La preoccupazione di Ezio non passerà inosservata a Veronica. La signora Zanatta avrà un'idea per far riconciliare Ezio e la signorina Colombo. A villa Guarnieri intanto, Flora ripenserà alla notte di passione trascorsa con Umberto, interrotta dall'arrivo a Milano di Adelaide. Stanca di fingersi sua amica, la figlia di Achille Ravasi confesserà all'imprenditore di essere innamorata di lui.