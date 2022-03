L'Isola dei Famosi 2022 è cominciata ufficialmente su Canale 5 e tra i concorrenti annunciati di questa edizione spicca anche Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello, che si rimetterà in gioco insieme a suo fratello Edoardo.

L'arrivo di Guendalina in Honduras era uno dei momenti più attesi della prima puntata del reality show, anche se i fan della concorrente sono rimasti profondamente delusi.

Guendalina, infatti, non ha preso parte alla prima puntata di questa nuova Isola: il suo ingresso è slittato al prossimo appuntamento.

Perché Guendalina non c'era alla prima puntata de L'Isola dei famosi 2022

Nel dettaglio, tra i concorrenti scelti per questa nuova Isola dei famosi 2022 spicca anche Guendalina Tavassi, ex protagonista storica del GF e in passato già naufraga in una edizione dell'Isola trasmessa su Rai 2.

Guendalina si metterà in gioco assieme a suo fratello Edoardo e c'è da scommettere che con la sua schiettezza avrà in servo grandi sorprese e "spietati" confronti con i suoi compagni di avventura di questa Isola.

Tuttavia i fan di Tavassi sono rimasti delusi quando hanno scoperto, solo al termine della prima puntata, che la loro beniamina non avrebbe fatto il suo ingresso sull'Isola.

La verità di Guendalina assente all'Isola dei famosi

Che fine ha fatto Guendalina e perché non è sbarcata in Honduras durante la prima puntata? È questa la domanda che si sono posti i numerosissimi fan che, in questi giorni, hanno avuto modo di seguirla sui social, dove ha raccontato come si stava preparando per affrontare al meglio questa esperienza.

Ebbene, a fare un po' di chiarezza sull'assenza di Guendalina nella prima puntata de L'Isola dei famosi 2022 è stato il suo nuovo fidanzato, che sui social ha tranquillizzato i fan della sua amata.

"Penso che abbiate capito che Guendalina ed Edoardo entreranno giovedì. Dobbiamo rimanere tutti collegati, ci sarà il grande ingresso" ha svelato il fidanzato di Guendalina, confermando di fatto che il suo ingresso è slittato alla prossima puntata.

Nuovi concorrenti in arrivo nella seconda puntata de L'Isola dei famosi

Il secondo appuntamento con l'Isola dei famosi 2022 è fissato per giovedì 24 marzo in prime time, come sempre su Canale 5.

Sarà questa la puntata in cui Tavassi e suo fratello arriveranno in Honduras, ma ci sarà spazio anche per altri nuovi concorrenti, come ad esempio la showgirl ed ex protagonista de l'Eredità, Roberta Morise.

Sempre nel corso della seconda puntata ci sarà spazio anche per la prima eliminazione definitiva dal cast di questa sedicesima edizione, che ha debuttato con un ottimo 23% di share su Canale 5.