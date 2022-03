Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 27 marzo a sabato 2 aprile, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Aurelio e Marcos litigheranno animatamente e a un certo punto Quesada minaccerà Bacigalupe con una pistola. Nel mentre, Felipe e Genoveva saranno d'accordo sull'annullamento del matrimonio. Poi però Salmeron dirà a Natalia di sedurre l'Alvarez Hermoso e la ragazza accetterà.

Aurelio minaccerà Marcos con una pistola

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Lolita dirà a Ramon che non si sta prendendo cura di Carmen. Nel mentre, Marcos per evitare che sua figlia vada via di casa un'altra volta Anabel cambierà tutte le serrature.

Poco dopo, Genoveva e Felipe si incontreranno per strada e la donna lo inviterà a casa per discutere dell’annullamento del loro matrimonio. Marcos invece deciderà di affrontare Aurelio e vorrà spiegazioni dall'uomo che avrà detto a sua figlia che lui è implicato nella morte di Carlos Armijo. I due finiranno per discutere animatamente e, a un certo punto, Quesada minaccerà Bacigalupe con una pistola.

Successivamente, Lolita vorrà calmare Carmen che non sopporterà più il comportamento di suo marito.

Nel mentre però Palacios comprerà un regalo alla donna, ma non riuscirà a darglielo. Intanto, Anabel sarà rinchiusa in camera in punizione, ma Aurelio le farà avere un biglietto grazie alla complicità di Soledad.

Natalia farà della avances a Felipe

Poco dopo, Genoveva e Felipe si incontreranno per parlare della questione dell’annullamento del matrimonio e alla fine entrambi saranno d'accordo su cosa dovranno fare.

Poi, però Salmeron chiederà a Natalia di sedurre Alvarez Hermoso e la ragazza accetterà volentieri.

Nel frattempo, Ramon vorrà riavvicinarsi a Carmen, ma la donna non sarà felice della loro relazione. Invece, Soledad avrà un colloquio con Mendez e poi Marcos confiderà alla domestica che Felicia avrà perso la vita a causa di un avvelenamento e la sospettata è Natalia.

Nel mentre, Susana partirà per il suo viaggio in giro per l’Europa alla ricerca di Armando, ma lui si presenterà a casa di Liberto e Rosina.

Successivamente, Natalia proverà a sedurre Felipe, ma l'uomo sospetterà che dietro queste avances ci sia lo zampino della moglie. Armando intanto tornerà ad Acacias 38, proprio nel momento in cui Susanna sarà partita per Vienna. L'uomo non si perderà di coraggio e deciderà di raggiungere la sposa. La donna, intanto, a metà strada riceverà un telegramma di Armando e tornerà ad Acacias. Alla fine la donna andrà avanti e indietro a casa di questi fraintendimenti.