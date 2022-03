Lunedì 21 marzo, in prime time su Canale 5, debutta L'Isola dei famosi 2022. Il reality show della sopravvivenza condotto da Ilary Blasi, con la partecipazione di Alvin nelle vesti di inviato, tornerà in onda in prime time, prendendo le redini dal Grande Fratello Vip 6.

Ma chi sono i nuovi concorrenti che parteciperanno a questa Isola dei Famosi? Ad oggi si conoscono i primi nomi e, tra questi, spicca quello di Guendalina Tavassi.

Chi sono i nuovi concorrenti de L'Isola dei famosi 2022: ecco i primi nomi ufficiali

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sul cast di nuovi concorrenti di questa Isola dei famosi 2022, rivelano che ci sarà il ritorno di Guendalina Tavassi (in passato già naufraga per un'edizione del reality show in onda su Rai 2).

Questa volta, però, Guendalina non gareggerà da sola bensì in compagnia di suo fratello Edoardo, che debutta nel mondo della tv.

E poi ancora, la seconda coppia annunciata di questa edizione dell'Isola è quella formata da Lory Del Santo e dal suo fidanzato Marco Cucolo.

Anche Nicolas Vaporidis nel cast della nuova Isola dei famosi di Canale 5

Terzo concorrente già ufficializzato per questa Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi è quello di Nicolas Vaporidis, il noto attore romano che si rimette in gioco accettando questa "lotta alla sopravvivenza" prevista dal reality show di Canale 5.

In attesa di scoprire gli altri nomi dei concorrenti di questa Isola dei famosi 2022, sono stati ufficializzati anche gli opinionisti di questa nuova edizione in programma su Canale 5 per un totale di due mesi.

Ecco chi sono gli opinionisti ufficiali de L'Isola dei famosi 2022

Trattasi di Nicola Savino e Vladimir Luxuria che, quest'anno prenderanno il posto di Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Per Savino e Luxuria si tratta di un ritorno nel cast di questo programma, dato che il primo ha avuto modo di condurre una passata edizione dell'Isola trasmessa su Rai 2.

Vladimir Luxuria, invece, è stata una delle vincitrici dell'Isola condotta da Simona Ventura e successivamente è stata anche l'inviata dell'edizione condotta proprio da Nicola Savino.

Doppia puntata settimanale in prime time per L'Isola 2022

Come se la caverà questa nuova coppia di opinionisti nel corso delle varie settimane?

Riusciranno a far "dimenticare" gli opinionisti della passata edizione? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Come è già successo con il GF Vip, anche l'Isola andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale in prime time su Canale 5.

Oltre alla puntata del lunedì sera, si aggiungerà quella del giovedì, quando il reality show dovrà vedersela contro il ritorno di Don Matteo 13 su Rai 1.