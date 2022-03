Mancano poche settimane al debutto de L'Isola dei Famosi 2022 ed emergono nuovi retroscena sul reality show condotto da Ilary Blasi. A vuotare il sacco, in queste ore è stato il bodybuilder Alex Nuccetelli, noto al pubblico per essere stato il compagno di Antonella Mosetti, nonché padre di sua figlia.

In una recente intervista, Alex ha svelato di essere stato contatto per partecipare ai provini di questa nuova Isola ma, il suo arruolamento nel cast, sarebbe stato bloccato da un dirigente Mediaset.

Retroscena L'Isola dei famosi 2022: la rivelazione di Alex Nuccetelli

Nel dettaglio, Alex Nuccetelli a poche settimane dal debutto di questa nuova edizione de L'Isola dei famosi 2022 ha rivelato di aver sostenuto dei provini per entrare a far parte del cast di concorrenti. A quanto pare, i suoi provini avrebbero reso entusiasti gli autori e anche la padrona di casa del reality show Mediaset, ma alla fine la sua partecipazione sarebbe stata bloccata per volere di un dirigente del Biscione.

"Ai provini ero piaciuto, ma poi è subentrata una dinamica che non c'entra con il programma", ha svelato l'ex di Antonella Mosetti in una recente intervista rilasciata al settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

'Problema con un dirigente Mediaset', svela Nuccetelli

"È un problema personale che ha con me un alto dirigente Mediaset. Mi è stato riferito che ha sbattuto la porta in faccia addirittura a Silvio Berlusconi", ha aggiunto ancora Alex riportando questo retroscena sulla sua presunta estromissione dal cast dell'Isola dei famosi.

"L'anno scorso pensavo fosse stata Ilary Blasi a non volermi, poi ci siamo chiariti e mi ha giurato il contrario", ha rivelato Nuccetelli che si dice sicuro del fatto che la padrona di casa del reality show lo avrebbe voluto nel nuovo cast di naufraghi. "Alex ho fatto qualsiasi cosa per averti. So quanto vali e quanto mi servi su quell'Isola.

Però le hanno detto chiaramente di non insistere" ha svelato Nuccetelli che non farà parte del cast.

Dal 21 marzo al via la nuova edizione de L'Isola dei famosi su Canale 5

In attesa di scoprire se ci saranno ulteriori risvolti dopo queste rivelazioni di Nuccetelli, cresce l'attesa per la prima puntata di questa nuova Isola dei famosi. Il debutto è fissato per la serata di lunedì 21 marzo e, proprio come il Grande Fratello Vip 6, anche il reality show condotto da Ilary Blasi avrà una doppia puntata settimanale.

Nei panni di inviato di questa edizione ci sarà Alvin che tornerà nuovamente a ricoprire questo incarico dopo averlo fatto già in diverse edizioni del passato. Nel ruolo di opinionisti, invece, ci sarà l'inedita coppia composta da Vladimir Luxuria e Nicola Savino.