Ci sarebbe aria di novità nella vita sentimentale di Hande Ercel: l'attrice turca che ha conquistato il pubblico italiano interpretando il ruolo dell'intraprendente Eda in Love is in the air aveva trovato sul set l'amore con Kerem Bursin, interprete del personaggio di Serkan Bolat.

Dopo dediche d'amore, scatti romantici e dichiarazioni di lui a Verissimo che parlava della fidanzata come di una compagna e donna splendida, da giorni si rincorre la notizia di una rottura tra i due. Sempre secondo i rumors, l'idillio si sarebbe rotto per gli eccessivi impegni di lavoro e la gelosia di lei.

Adesso, ad aggiungere un tassello a tutta la storia ci ha pensato una tv turca, che ha dato per certa la frequentazione tra Hande e un giovane imprenditore del mondo dei gioielli.

Kerem e Hande: l'idillio sarebbe già giunto al capolinea

Sembrerebbe essere giunta al capolinea la relazione tra Hande e Kerem: i due attori protagonisti di Love is in the air sembravano affiatati e complici fino a pochissimo tempo fa, tanto da condividere anche la quarantena a fine dello scorso anno dopo aver contratto il Covid. Poi, però, stando alle voci che circolano sul web, i rapporti si sarebbero incrinati: non vi sono dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati, ma nei scorsi giorni, un gesto di Ercel ha fatto pensare che davvero l'amore è finito.

Hande ha smesso di seguire su Instagram Kerem, cancellando poi dal suo profilo social tutte le foto che la vedevano protagonista con l'attore. Un'azione che al giorno d'oggi riveste un significato molto eloquente.

Secondo un programma turco la giovane interprete di Eda avrebbe già trovato un nuovo amore dimenticando definitivamente Bursin, che invece continua al momento a seguirla sui social.

Atasey Kamer ha davvero conquistato la Eda di Love is in the air?

L'uomo che avrebbe conquistato il cuore di Hande sarebbe Atasey Kamer, il direttore generale della Atasay Jewelry. Si tratta di un'azienda di gioielli con cui collabora Hande, essendone la testimonial. Sempre secondo quanto riferito dalla tv turca, i due si sarebbero incontrati durante un evento legato al lavoro e da allora sarebbe scoccata la scintilla.

Anche in questo caso, nessuna dichiarazione è arrivata da parte degli attori, anche se a questo tanti sono gli indizi che fanno credere a una chiusura definitiva. Non è chiaro al momento se l'incontro tra l'attrice e l'imprenditore, classe 1986, sia stato l'evento scatenante della rottura o se invece sia avvenuto dopo. Non è escluso che prossimamente Hnade e Keem decidano di parlare ai loro fan per chiarire le rispettive posizioni.