Lunedì 14 marzo Rai 1 trasmetterà la terza puntata della Serie TV Vostro onore, che nella precedente settimana di programmazione ha ottenuto ascolti superiori ai 3 milioni e mezzo di telespettatori con uno share del 17%.

Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda il 14 marzo rivelano che Anita racconterà a Vittorio che sono emersi nuovi indizi che scagionerebbero del tutto Nino. A questo punto, il giudice le dirà la verità.

Chiara avrà un malore e verrà portata in ospedale d'urgenza. Salvatore sarà gravemente ferito e Vittorio lo nasconderà nella sua casa al lago.

Trame Vostro onore: Salvatore arresta un collaboratore di Filippo Grava

Il 14 marzo andrà in onda alle 21:15 la fiction Vostro onore, che vede in Stefano Accorsi e Oscar Matteo Giuggioli i principali protagonisti. Gli spoiler del quinto episodio riportano che dopo la morte di Nino proseguiranno le indagini. Ludovica apprenderà dalla madre del ragazzo che la sera dell'incidente ha ricevuto una chiamata da parte di Salvatore, ed inizierà a mostrare delle perplessità in merito a quanto le è stato detto.

Matteo si renderà conto che il rapporto con Camilla è diventato sempre più importante, e nello stesso tempo capirà che la donna potrebbe essere una testimone involontaria della sua colpevolezza. Pertanto, l'unica cosa che potrà fare, sarà quella di allontanarsi da lei.

Salvatore, per recuperare un po' di fiducia nei confronti dei colleghi, riuscirà a catturare uno dei preziosi collaboratori di Filippo Grava. Vittorio si recherà da Ludovica e questa volta si comporterà in maniera più spontanea.

Sara scoprirà l'esistenza di un secondo telefono di Nino che potrebbe modificare quanto fino ad ora sembrava certo, mentre Filippo e Salvatore avranno un duro confronto.

Anticipazioni sesto episodio: Vittorio e Matteo instaurano un legame sempre più stretto

Le anticipazioni del sesto episodio di Vostro onore evidenziano che Grava proverà in ogni modo a far diventare Salvatore un suo alleato, ma l'ispettore della Dia preferirà nascondersi per un po' di tempo. Intanto il rapporto tra Matteo e il giudice Pagani si farà molto più stretto: entrambi si troveranno uniti nel ricordare Linda, la madre di Matteo morta qualche anno prima.

Salvatore verrà gravemente ferito e Vittorio gli offrirà aiuto, ospitandolo nella sua casa al lago lontano da occhi indiscreti.

Matteo dovrà fronteggiare una situazione inattesa nel momento in cui Chiara sarà portata d'urgenza in ospedale dopo essere svenuta a scuola. Anita fornirà in maniera involontaria una prova che potrebbe discolpare del tutto Nino. La madre di Linda racconterà i nuovi elementi emersi a Vittorio, il quale sarà costretto a rivelarle tutta la verità.

Infine Matteo, in ospedale per Chiara, deciderà di andare nel reparto in cui è ricoverato Diego Silva.