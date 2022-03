La serie televisiva di origini turche Love is in the air (nata con il titolo Sen Çal Kapımı), prosegue la propria messa in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì pomeriggio.

Nel corso dell’episodio che i telespettatori vedranno sul piccolo schermo lunedì 14 marzo 2022, ci sarà un fraintendimento a seguito della scoperta della protagonista assoluta Eda Yildiz (Hande Erçel) di avere diversi malesseri poiché è in stato interessante.

La notizia della gravidanza di quest’ultima (appresa dopo essersi sottoposta a un controllo medico) rischierà di venire a galla e quindi di essere appresa anche da amici e parenti, quando a causa di un malinteso verrà scambiata la sua borsa con quella di Pina (Doğa Özüm), assistente e cugina di suo marito Serkan Bolat (Kerem Bürsin).

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 14 marzo: Aydan, Ayfer, Seyfi, Kerem, Melek e Erdem si fingono impiegati di una società

Nella puntata dello sceneggiato che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 14 marzo a partire dalle ore 16:55 sino alle ore 17:35 circa, a catturare l’attenzione saranno ancora Aydan (Neslihan Yeldan), Ayfer (Evrim Doğan), Seyfi (Alican Aytekin), Kerem (Sina Özer), Kemal (Sinan Albayrak), Melek (Elçin Afacan) e Erdem (Sarp Bozkur), dopo aver portato avanti una messinscena su richiesta dei due coniugi Engin (Anıl İlter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu), decisi a non fare una pessima figura agli occhi della signora Nuray.

La signora Bolat, il compagno Kemal, l’assistente Seify, la zia di Eda, Melek e Erdem, pur avendo unito le loro forze per far credere di essere impiegati nella società (nata a seguito della difficile situazione dell’azienda Art Life) faranno i conti con un fallimento.

Serkan continua a essere iperprotettivo con la moglie, le borse di Eda e Piril vengono scambiate

In particolare il piano per salvare la società (naufragata nel peggiore dei modi) non funzionerà affatto, sia per l’atteggiamento diverso di Serkan dato che continuerà a essere troppo iperprotettivo nei confronti della moglie Eda, dopo aver appreso che aspetta il loro secondo figlio e anche per la goffaggine degli improvvisati dipendenti.

Per concludere ci sarà un grosso equivoco, a causa dello scambio delle borse dell’architetta paesaggista e Pina: tale accaduto, a sua volta, darà inizio a una serie di malintesi che saranno poi sviluppati nelle prossime settimane.