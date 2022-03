Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e per la settimana che va dal 14 al 18 marzo 2022 sono in arrivo degli episodi a dir poco ricchi di colpi di scena.

Riflettori ben puntati sulle vicende di Stefania che, questa volta, si ritroverà a fare i conti con l'amara verità legata alla sua vera mamma, ma anche con un bacio che la lascerà profondamente turbata. Spazio poi alle vicende di Vittorio Conti, che continuerà a essere nel mirino di Dante e sua cugina.

Stefania chiede aiuto a Marco dopo la fuga: anticipazioni Il Paradiso 6 al 18 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 18 marzo rivelano che Stefania, dopo aver scoperto che Gloria è la sua vera mamma, deciderà di "sparire" per un po' di tempo e di far perdere le sue tracce.

La donna andrà a bussare alla porta di Marco, al quale chiederà sostegno e ospitalità in questo periodo così complicato della sua vita.

il ragazzo non si tirerà indietro: le trame della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che deciderà di ospitare a Villa Guarnieri la giovane Venere, ma tenendo all'oscuro sua zia Adelaide e anche Umberto.

Nel frattempo, Gemma continuerà a pressare il ragazzo: sebbene Marco non sia interessato più di tanto alla ragazza, lei non mollerà la presa e andrà avanti per la sua strada.

Stefania delusa e spiazzata dal bacio tra Marco e Gemma

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 dal 14 al 18 marzo 2022 rivelano, che notando l'atteggiamento strano di Marco, Gemma deciderà di presentarsi a Villa Guarnieri, incurante del fatto che ci sia anche Stefania.

La ragazza prenderà in mano le redini della situazione e tra Gemma e Marco ci sarà un intenso bacio, che verrà visto in "presa diretta" dalla giovane Venere, la quale resterà a dir poco delusa.

Un duro colpo per Stefania, la quale mai si sarebbe aspettata che Marco cadesse nella trappola di Gemma e per questo motivo deciderà di andare via dalla villa e di tornare di nuovo a stabilirsi dalle sue amiche.

I colpi di scena non sono finiti qui, perché in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 ci sarà spazio anche per le vicende di Vittorio Conti.

Vittorio nel mirino di Dante e Fiorenza: anticipazioni Il Paradiso 6 al 18 marzo

Il proprietario del grande magazzino, infatti, si ritroverà ad affrontare una situazione sempre più difficile sul posto di lavoro.

Dante e sua cugina Fiorenza non avranno intenzione di mollare la presa nei confronti di Conti, al punto da boicottare anche la nuova sfilata che ha organizzato al Circolo.

La sfilata sarà un vero fiasco e Vittorio Conti si ritroverà a dover gestire i vari imprevisti che rischiano di metterlo in cattiva luce.

Riuscirà il marito di Marta a fare in modo che i suoi due nemici non abbiano la meglio e che evitino di portarlo verso il baratro? La risposta nel corso delle prossime puntate di questa sesta stagione, che chiuderà i battenti a fine aprile.