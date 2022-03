Lulù Selassié all'Isola dei Famosi? La 23enne intervenuta a Isola Party ha confidato che sarebbe pronta a partire per l'Honduras. La principessa è consapevole che sia un programma diverso dal Grande Fratello Vip, ma con le sorelle Clarissa e Jessica potrebbe superare ogni ostacolo.

Le parole della principessa

In attesa della terza puntata dell'Isola dei Famosi, in streaming è andato in onda Isola Party condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri. In collegamento sono intervenuti Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo.

La principessa si è proposta per partire in Honduras: "Potrei farmi una borsetta con i cocchi, resistente all'acqua".

La 23enne ha confidato che accetterebbe una proposta solamente se venissero coinvolte anche le sorelle Clarissa e Jessica. Lulù ha parlato delle condizioni alle quali vengono sottoposti i naufraghi: "Quest'anno sono legati con l'elastico. Come reagiremmo noi tre? All'inizio tante risate, poi ci manderemmo a quel paese".

Chi porterebbe Lulù tra gli ex gieffini in Honduras?

Nel corso della chiacchierata, Lulù Selassié ha ammesso che l'Isola dei Famosi è molto più difficile del Grande Fratello Vip: un conto è stare dentro una casa, un conto è un'isola deserta dove vengono a mancare tutti i beni primari.

Tra gli ex gieffini che porterebbe in Honduras, la principessa ha fatto il nome di Carmen Russo, Soleil Sorge e Miriana Trevisan: "Mi sembrano molto dure e resisterebbero".

Manuel Bortuzzo ironizza sulla fidanzata

Intervenuto nella diretta di Isola Party, Manuel Bortuzzo ha ironizzato sulla candidatura di Lulù Selassié. Il nuotatore ha confidato che la sua fidanzata non resisterebbe mai in Honduras: "Non sale neanche sull'aereo per partire". Lo sportivo ha rivelato che Lulù stava distruggendo la casa solamente perché aveva visto una formica.

Per quanto riguarda un'ipotetica partecipazione delle sorelle Selassié all'Isola dei Famosi, Manuel ha commentato: "Sarebbe divertente, ma si prenderebbero per i capelli".

Tuttavia, Bortuzzo ha ammesso che anche lui non riuscirebbe mai a resistere in un programma come l'Isola dei Famosi.

Manuel e Lulù: pronti per la convivenza

Dopo il GFVip, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo sono diventati inseparabili. La coppia ha rivelato di essere pronta per una convivenza, tanto che attualmente si separano solamente per motivi di lavoro.

Manuel ha raccontato a Isola Party come sono state le presentazioni in famiglia: ogni componente dei Bortuzzo è stato felice di dare il benvenuto alla principessa. Dal canto suo, la 23enne ha rivelato che quando ha conosciuto i genitori del suo fidanzato, la sensazione è stata quella di conoscerli da una vita. Il motivo? Nella casa di Cinecittà, Manuel parlava sempre dei suoi affetti.