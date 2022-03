Con le anticipazioni delle puntate di Love is in the air che andranno in onda il 4 e il 5 aprile giunge al termine la soap turca che con due stagioni ha tenuto compagnia al pubblico italiano dal 31 maggio 2021, conquistandolo in pieno. La storia d'amore travagliata, ma molto romantica, che ha visto protagonisti Eda e Serkan ha tenuto col fiato sospeso i telespettatori di Canale 5 e alla fine giungerà per i due il lieto fine. Questo accadrà sul set, visto che gli interpreti Hande Erçel a Kerem Bürsin che si erano innamorati nella realtà, a giudicare dagli ultimi gossip provenienti dalla Turchia, si sono detti addio. In ogni caso, adesso i fan della serie possono concentrarsi sulle battute finali che non mancheranno di colpi di scena.

Melo decisa a lasciare Burak

Lunedì 4 e martedì 5 aprile andranno in onda gli ultimi due episodi di Love is in the air, che non mancheranno di commuovere il pubblico. Le anticipazioni prendono il via dalla confidenza che Melo farà ad Ayfer. La ragazza confesserà alla zia di Eda di avere tutte le intenzioni di lasciare Burak, confessandole che la relazione è molto diversa da quella che lei si immaginava. Frattanto la giovane paesaggista si impegnerà negli esercizi pre-parto.

La data prevista per la nascita del secondo figlio dei due protagonisti sarà sempre più vicina, ma sarà solo Eda a prepararsi con gli esercizi di respirazione in quanto Serkan sarà sempre più convinto di non partecipare al parto.

Tra i due coniugi le discussioni saranno frequenti, anche per questa scelta dell'architetto.

Eda e Serkan decideranno di andare presso la loro casa in montagna, ma non sanno che l'imprevisto è dietro l'angolo. Infatti, ad Eda si romperanno le acque e al contempo la macchina su cui staranno viaggiando avrà un guasto. Fortunatamente, la macchina ripartirà ma i guai per la coppia non saranno finiti qui.

Eda ha le doglie

Eda inizierà ad avere le doglie e la coppia capirà di non avere tempo per recarsi in ospedale. Sarà Serkan a dover aiutare la moglie a partorire all'ombra di un albero. Insomma, proprio colui che non voleva neanche entrare in sala parto riuscirà ad aiutare Eda a mettere al mondo il secondogenito che la coppia aveva già deciso di chiamare Alp, in onore del fratello defunto dell'architetto.

Dopo mille peripezie, equivoci e problemi alla fine per Eda e Serkan arriverà la felicità assoluto: la famiglia con Kiraz e Alp adesso sarà al completo.

Non vi sarà una terza stagione di Love is in the air, almeno al momento e dalla Turchia non vi sono novità in tal senso ma il pubblico di Canale 5 potrà godere dal 6 aprile della compagnia di Brave and Beautiful, serie turca che ha già ottenuto un buon successo con la prima stagione.