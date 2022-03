Mercoledì 9 marzo, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata di Mattino 5. La conduttrice Federica Panicucc è tornata a parlare della relazione nata al GFVip tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli. A tal proposito quest'ultimo ha rivelato di essere rimasto deluso dall'atteggiamento della showgirl.

L'accaduto

Tra gli ospiti di Mattino 5, in onda mercoledì 9 marzo, vi erano Biagio D'Anelli e Patrizia Groppelli. In collegamento invece c'erano Emanuela Tittocchia, Arianna David e Andrea Franco Alajmo.

L'argomento legato alla relazione tra Miriana e Biagio, è stato introdotto da una clip sui due all'interno della casa di Cinecittà.

Tornata in studio, la conduttrice ha chiesto a D'Anelli come stiano andando le cose. A quel punto Biagio ha ammesso di essere rimasto infastidito dall'atteggiamento di Trevisan.

Secondo quanto riferito, nella giornata di martedì 8 marzo, su Instagram, Miriana ha mandato un messaggio a D'Anelli per dargli il suo numero di telefono. Poi, però, l'ex gieffina lo ha messo al corrente che non ci sarebbe stato nessun incontro per il momento. A tal proposito Biagio ha dichiarato: "Dopo il GFVip, mi aspettavo un caffè con lei". Successivamente la showgirl sarebbe andata a Milano per registrare delle interviste da mandare in onda nei programmi Mediaset.

Il commento dei presenti in studio

Secondo Patrizia Groppelli, Miriana si sarebbe raffreddata dopo essere stata messa al corrente di alcuni atteggiamenti poco carini di D'Anelli.

Anche Emanuela Tittocchia ha concordato con tale ipotesi.

Secondo Arianna David, Biagio D'Anelli starebbe pagando gli errori commessi nelle precedenti relazioni. A quel punto è intervenuto Andrea Franco Alajmo, che ha messo in guardia D'Anelli: "Occhio perché Miriana a Milano potrebbe stare con il suo ex fidanzato". Di fronte alle affermazioni di Alajmo, Biagio D'Anelli ha rivelato che se le cose stessero in quel modo si sentirebbe preso in giro.

La conduttrice Federica Panicucci ha poi aggiunto: "Anche a me è stato riferito che Miriana ha visto dei video poco carini".

Biagio e Miriana: la situazione

All'interno del GFVip, Miriana Trevisan si era inizialmente avvicinata a Nicola Pisu. Dopo una breve frequentazione, la donna aveva deciso di interrompere la conoscenza. Con l'ingresso di Biagio D'Anelli, poi Miriana si era avvicinata al nuovo coinquilino.

Tra i due è nato subito un buon feeling, tanto che D'Anelli ha chiuso la relazione con quella che era la sua fidanzata. Al momento dell'eliminazione di Biagio dal GFVip, i due coinquilini si erano promessi di conoscersi meglio lontano dai riflettori. Una volta uscita dal Reality Show, però, Miriana sembra essersi raffreddata nei confronti di D'Anelli.