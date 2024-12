Alessandro Franchini, compagno di Luca Calvani, ha messo un like a un commento di un utente che esprimeva un giudizio negativo nei confronti di Jessica e della sua gelosia per Luca, dato che ormai non nasconde più di avere una cotta per lui. "Non ha un minimo di rispetto nei tuoi confronti", ha scritto l'utente riferendosi a Luca Calvani. Con questo gesto, il compagno sembra manifestare il proprio fastidio per il comportamento di Jessica.

Il gesto di Alessandro Franchini

Su Instagram, Alessandro Franchini ha messo un like a un commento di un utente in cui esprimeva un giudizio negativo su Jessica: "Non ha un minimo di rispetto nei tuoi confronti ed è veramente brutto perché non si parla di solidarietà, ma di rispetto e tu lo meriti.

Luca si sta facendo mangiare la testa dalle persone sbagliate perché il GF manovra le cose, ma noi fan vediamo come stanno realmente".

Oltre a ciò, Franchini ha anche iniziato a seguire il profilo Instagram di Helena Prestes, cosa che non ha fatto con quello di Jessica.

🔴 Dramma in vista al #GrandeFratello? Il compagno di Luca Calvani, Alessandro, inizia a seguire Helena Prestes su IG e mette like a commenti contro Jessica Morlacchi. pic.twitter.com/iAeduhdhp1 — GF NEWS (@GF_news_) December 12, 2024

Perché il compagno di Luca Calvani ha preso posizione contro Jessica Morlacchi

All'interno del Grande Fratello, Jessica Morlacchi e Luca Calvani hanno instaurato un bel rapporto. Trascorrendo parte del tempo insieme, però, Jessica ha confidato ad alcune coinquiline di essersi infatuata di Luca, nonostante sia felicemente fidanzato.

Da qualche settimana a questa parte, Jessica ha anche iniziato a nutrire una certa gelosia verso Helena Prestes, perché la ragazza ha mostrato un certo feeling con Calvani.

Il gesto di Alessandro Franchini non è passato inosservato ai telespettatori del Reality Show. A questo punto, non si esclude che, nelle prossime puntate del GF, Alfonso Signorini non decida di mostrare quanto accaduto sui social ai diretti interessati.

Lo sfogo di Calvani

Luca Calvani si è sfogato con Amanda Lecciso in merito all'atteggiamento di Jessica Morlacchi, spiegando di essere stufo della gelosia della coinquilina: "Sono stanco di parlarci, perché continua a mantenere sempre la stessa posizione. Si è arrabbiata perché parlo con Zeudi o Helena? La sua è una fissazione.

A 50 anni potrò parlare con chi voglio io?". "Se le cose stanno così non mi va neanche più di condividere il letto con lei perché voglio stare tranquillo. Io con lei ho speso il tempo, le mie energie. Non merito questo suo atteggiamento ostile. Si è limitata a schierarsi con il gruppo contro Helena, senza una motivazione valida", ha concluso Luca Calvani, dicendosi pronto a mettere la parola fine all'amicizia con Jessica.