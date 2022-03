Noi, la fiction della domenica sera di Rai 1 con Lino Guanciale è giunta alla quarta puntata di messa in onda. Il 27 marzo, in prima visione assoluta, saranno trasmessi due nuovi episodi di questa nuova fiction ispirata alla Serie TV americana "This is us".

I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci saranno soprattutto le vicende di Daniele, profondamente scosso dalla scoperta che ha fatto legata alla sua famiglia.

Daniele in crisi e deluso da sua mamma: anticipazioni Noi quarta puntata 27 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni della quarta puntata di Noi in programma domenica 27 marzo in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che nel primo episodio dal titolo "La Baita", Daniele apparirà ancora troppo sconvolto dall'amara verità che ha scoperto e che ha finito per scombussolarlo.

Il ragazzo non riuscirà a superare questo choc in maniera facile e veloce, al punto che non sembrerà affatto convinto e predisposto a perdonare sua mamma.

Per Daniele è come se, tutte le sofferenze che ha provato, fossero tornate di nuovo a galla e questo per lui non sarà affatto facile da gestire.

Ecco perché, gli spoiler della quarta puntata di Noi con Lino Guanciale, rivelano che Daniele proprio non riuscirà a mettere una pietra sopra a questa vicenda e quindi a perdonare sua mamma.

Rebecca e Pietro scoprono della gravidanza gemellare: anticipazioni Noi del 27 marzo

A seguire, poi, ci sarà il secondo episodio dal titolo "La casa". Le anticipazioni di Noi del 27 marzo, rivelano che ci sarà un tuffo nel passato, negli anni '80.

Pietro e Rebecca saranno alla ricerca di una nuova casa più spaziosa, riceveranno una notizia del tutto inaspettata.

I due, infatti, scoprono che quella di Rebecca è una gravidanza gemellare: il medico li metterà al corrente del fatto che la donna non è in attesa di un solo bambino, bensì di tre creature.

Una quarta puntata che si preannuncia densa di colpi di scena quella di Noi in programma domenica 27 marzo in prima visione assoluta Rai.

Nessuna notizia certa sulla seconda stagione di Noi con Lino Guanciale e Aurora Ruffino

La fiction terminerà la prima stagione con la sesta e ultima puntata di questo ciclo di appuntamenti ma, al momento, non si hanno ancora notizie certe su quella che potrebbe essere la seconda stagione della fiction con Lino Guanciale e Aurora Ruffino.

La Rai non si è ancora espressa ma, tenendo conto che si tratta di una fiction che si ispira alla serie americana "This is us", di cui sono state realizzate più stagioni, non si esclude che possa avere un nuovo ciclo di appuntamenti in prima visione assoluta, nel corso delle prossime stagioni televisiva della rete ammiraglia.