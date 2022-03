Prosegue l'appuntamento con la fiction Noi, che vede protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Domenica 20 marzo andrà in onda la terza puntata di questa prima stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulla coppia composta da Pietro e Rebecca, i quali si ritroveranno ad affrontare un imprevisto inaspettato a ridosso del periodo delle feste di Natale.

Claudio in forte crisi: anticipazioni Noi terza puntata del 20 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni della terza puntata di Noi in onda domenica 20 marzo in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che nel primo episodio dal titolo "Fratelli", ritroveremo Pietro e Rebecca nel passato, alle prese con le varie fasi di crescita dei loro tre figli, che ormai sono diventati degli adolescenti.

Nel presente, invece, l'attenzione sarà incentrata su Claudio che, alle prove, farà ancora grande fatica ad entrare nella parte che gli è stata affidata.

Questo blocco gli impedisce di essere se stesso e quindi di poter realizzare una buona performance.

Chiara si renderà conto di quello che gli sta capitando, motivo per il quale deciderà di intervenire per cercare di aiutarlo.

Gli spoiler di questa terza puntata di Noi in programma domenica prossima su Rai 1, rivelano che Chiara lo aiuterà a tirare fuori le sue emozione e quindi a superare questo "scoglio" per cercare di poter fare una bella figura anche sul palco.

Pietro non vuole passare il Natale dai suoceri: anticipazioni Noi del 20 marzo

A seguire, poi, andrà in onda il secondo episodio previsto dal titolo "Buon Natale".

Le anticipazioni della terza puntata di Noi di domenica 20 marzo 2022, rivelano che come ogni anno, la famiglia Peirò è in partenza per trascorrere le feste di Natale in montagna, a casa della famiglia di Rebecca.

Un'idea che non entusiasma nessuno, in primis Pietro il quale vorrebbe trascorrere le feste di Natale in casa, con la sua famiglia e avere così delle tradizioni tutte loro.

Ma quest'anno, un guasto improvviso all'auto, li bloccherà in mezzo al nulla e li costringerà a rifugiarsi all'interno di una piccola baita.

Insomma una terza puntata da non perdere quella di Noi, in programma domenica 20 marzo in prima visione assoluta su Rai 1.

Buon debutto per Noi, ma la nuova fiction con Lino Guanciale non fa boom di ascolti

La Serie TV con Lino Guanciale, al debutto, ha ottenuto un ascolto netto di poco inferiore alla soglia dei quattro milioni di telespettatori in prime time.

Numeri abbastanza positivi anche se distanti dai super ascolti che hanno registrato in passato altre fiction con protagonista Guanciale, come nel caso de Il Commissario Ricciardi, che aveva ottenuto picchi di ben 6 milioni di spettatori nel prime time della rete ammiraglia.