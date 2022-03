Soleil Sorge è tornata a Verissimo, domenica 27 marzo, per parlare dell'amicizia nata con Sophie Codegoni dopo il GFVip 6. La 27enne italo-americana ha parlato anche del suo presunto fidanzato. La diretta interessata ha spiegato a Silvia Toffanin di non avere mai detto di essere una donna impegnata.

Soleil come Pamela Prati?

Da tempo si parla di un presunto fidanzato di Soleil Sorge. Quando la 27enne era all'interno della casa di Cinecittà aveva dichiarato di avere un compagno lontano dai riflettori. Durante la partecipazione al reality show della influencer, il presunto fidanzato, però, non si è fatto vivo.

Inoltre, il ragazzo non hai mai preso una posizione di fronte all'amicizia speciale tra Soleil e Alex Belli. Signorini aveva cercato di indagare nel corso del reality show, ma Soleil aveva sempre confermato l'esistenza di un uomo nella sua vita.

Intervenuta a Verissimo, Sorge è tornata a parlare del "fidanzato-fantasma". Incalzata dalla conduttrice, l'ex gieffina ha affermato: "Se Carlo esiste? È un Mark Caltagirone non esiste". Successivamente la giovane ha domandato a Silvia Toffanin se avesse mai conosciuto un uomo paragonabile a Superman. Sulla base di quanto dichiarato la 27enne ha aggiunto ulteriori dettagli: "Nessuno l'ha mai visto e resterà così".

Sorge nega di essere fidanzata

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, Soleil Sorge ha spiegato che quando un rapporto viene "investito" da dinamiche esterne spesso scompare la magia che si era creata.

In merito alla sua situazione sentimentale, la 27enne è stata piuttosto chiara a Verissimo: "Non ho mai detto di avere un fidanzato, ma sono innamorata..." La giovane ha fatto notare alla conduttrice di non indossare alcun anello al dito.

A tal proposito Soleil ha confidato che solamente il tempo potrà dare le giuste risposte.

Infine, l'ex gieffina ha confidato di essere in un momento della sua vita piuttosto particolare: "Non sono ancora pronta per definire".

Il rapporto con i suoi ex

Soleil Sorge ha parlato anche del rapporto con i suoi ex fidanzati più celebri. Dopo avere appreso che Jeremias Rodriguez partecipa all'Isola dei Famosi con il padre Gustavo, la 27enne ha augurato al suo ex il meglio che la vita possa dargli.

Per quanto riguarda Luca Onestini, Sorge è stata piuttosto fredda: "Lo definisco quasi un conoscente a malapena". A La Pupa e il Secchione Show, la influencer ha ritrovato il suo ex cognato Gianmarco Onestini (fratello di Luca). Soleil ha precisato di non portare rancore all'ex cognato e di giudicarlo come un concorrente qualunque. Poi, la diretta interessata ha ironizzato sulla partecipazione di Gianmarco: "Avere a che fare con me a qualcosa porta".