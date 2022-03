Domenica 27 marzo, Silvia Toffanin a Verissimo ha voluto come ospiti Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Tra i vari argomenti trattati, la 27enne italo-americana ha rivelato in quali rapporti si trova con i suoi ex Luca Onestini e Jeremias Rodriguez. Per quanto riguarda l’ex tronista di Uomini e Donne, Soleil non ha utilizzato parole al miele.

Le parole su Onestini

Silvia Toffanin, durante l’ospitata di Sophie Codegoni e Soleil Sorge, ha chiesto alla 27enne italo-americana come è stato ritrovare l’ex cognato (Gianmarco Onestini) a La Pupa e il Secchione.

Soleil con ironia ha sostenuto che avere a che fare con lei porta fortuna, visto che Gianmarco è riuscito a farsi notare nel mondo dello spettacolo. Poi, la diretta interessata ha precisato di non provare rancore nei confronti del fratello di Luca Onestini. A tal proposito la giudice ha ammesso di trattare il “Secchione” come un concorrente qualunque, senza pensare al passato.

Per quanto riguarda il rapporto con Luca Onestini, Sorge ha sparato a zero: “Potrei definirlo un conoscente a malapena”. Soleil ha spiegato alla conduttrice di Verissimo che sono passati alcuni anni da quando ha chiuso ogni tipo di rapporto con l’ex tronista di Uomini e Donne. Dunque, Sorge ritiene che il suo ex sia una persona totalmente indifferente nella sua vita.

Che cos’hanno in comune Soleil e i fratelli Onestini?

Soleil Sorge si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo grazie al dating show di Maria De Filippi: lei è arrivata in studio come corteggiatrice mentre sul trono c’erano Luca Onestini e Marco Cartasegna. La influencer era stata la scelta di Onestini, ma quando l’ex tronista si trovava al GFVip 2, Soleil tradì il suo fidanzato con l’altro tronista Marco.

Luca venne a conoscenza del tradimento tramite il fratello Gianmarco. Per questo motivo tra Gianmarco, Soleil e Luca i rapporti non sono dei migliori.

Il commento su Jeremias

A Verissimo si è parlato anche della nuova avventura televisiva di Jeremias Rodriguez: il fratello di Belen e Cecilia sta partecipando all’Isola dei Famosi 16 in coppia con il padre Gustavo.

Nel salotto di Silvia Toffanin, Soleil Sorge ha ammesso di essere a conoscenza della partecipazione al reality show da parte de suo ex : “Saranno forti, ne sono convinta”. Poi, la 27enne ha rivelato di essere rimasta in ottimi rapporti con Jeremias, ma di non averlo più sentito: “Non ci sentiamo in modo costante”. Nonostante tutto, però, Soleil si è sentita di mandare un messaggio speciale al suo ex compagno: “Gli auguro tutto il bene perché è un ragazzo che merita di avere tanta felicità”. Dopo essersi conosciuti in Honduras, Soleil e Jeremias avevano intrapreso una relazione ed erano anche andati a convivere.