Sonia Bruganelli attacca Barbara d'Urso per la gestione de La Pupa e il Secchione Show. Il reality show di Italia 1 è tornato in onda in queste settimane con la "gestione d'Urso" ma, fino a questo momento, non ha brillato dal punto di vista auditel.

Dopo un buon esordio, con oltre due milioni di spettatori, il programma ha perso costantemente spettatori, fino a toccare la drastica media di 1,2 milioni di spettatori.

Sonia Bruganelli, reduce dall'esperienza vissuta come opinionista del Grande Fratello Vip, non ha perso occasione per criticare sui social il programma condotto dalla presentatrice partenopea.

Crollano gli ascolti per Barbara d'Urso: flop La Pupa e il Secchione Show

Nel dettaglio, il verdetto auditel per la terza puntata de La Pupa e il Secchione di Barbara D'Urso è stato a dir poco nefasto.

La media di spettatori è stata di appena 1,2 milioni con uno share che si è fermato alla soglia dell'8%. Un dato a dir poco basso, tenendo conto che al debutto il reality show aveva superato la soglia del 12% di share in prime time.

Un crollo a tutti gli effetti per il reality show che è stato ampiamente criticato anche sul web e sui social. In tanti, infatti, ritengono che Barbara d'Urso abbia rivoluzionato completamente il format per adattarlo alle sue esigenze e per inserirci all'interno le storie dei protagonisti, le liti e le faide esterne.

Dopo il flop di Barbara d'Urso, Sonia Bruganelli la attacca sui social

Tra quelli che hanno criticato la gestione d'Urso di questo reality show, vi è anche Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, reduce dall'esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip.

Bruganelli ha messo un "like" ad un commento social in cui veniva duramente criticato il reality show condotto da Barbara d'Urso.

"La d'Urso è riuscita a distruggerlo, rendendolo Live - Non è la d'Urso. Il format originale non è così debole": è questo il commento al quale la moglie di Bonolis ha messo "like" su Twitter, scatenando la reazione contrariata dei fan della conduttrice.

'Tentativo non riuscito', sbotta Bruganelli contro d'Urso

"I like di Sonia a dei tweet contro Barbara d'Urso sono terribilmente di cattivo gusto", ha scritto una fanpage della conduttrice partenopea.

Immediata la reazione di Sonia che, ancora una volta, non ha esitato nel dire la sua e nel ribadire il fatto che quello de La Pupa e il Secchione Show sia un tentativo non riuscito.

"Pensare che sia un tentativo non riuscito di cambiare un format che aveva una sua ragion d'essere nel "subire" le pupe e non nel farle diventare macchiette di se stesse, lo posso pensare o è lesa maestà?", ha risposto polemicamente Sonia Bruganelli.