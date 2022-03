Martedì 29 marzo, su Italia 1, è stata trasmessa una nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show. La conduttrice Barbara D'Urso ha mandato in onda una clip riguardante uno scontro tra Gianmarco Onestini e Francesco Chiofalo. In studio, Soleil Sorge ha ironizzato sulla reazione di Onestini jr. Su Twitter, Luca Onestini (fratello maggiore di Gianmarco) ha attaccato duramente la 27enne italo-americana.

Il precedente

Barbara d'Urso ha mostrato una clip a La Pupa e il Secchione in cui Gianmarco Onestini ha discusso animatamente con Francesco Chiofalo.

Nonostante il 25enne emiliano sia un "Secchione", ha perso nella sfida di cultura generale contro Chiofalo (Pupo). Arrivati in villa, Gianmarco ha sbottato: "Non sono venuto qui a fare lo scemo".

In un secondo momento, Gianmarco e Francesco hanno chiarito tanto che il 25enne ha chiesto scusa per la reazione brusca: "Mi sono sentito a disagio". In puntata, Soleil Sorge ha ironizzato sullo sfogo di Onestini jr.

Gianmarco contro Sorge

Mentre Soleil rideva, Gianmarco ha avuto qualcosa da ridire. Il 25enne ha precisato che è libero di avere la reazione che vuole, senza dover rendere conto a nessuno. Inoltre, il "Secchione" ha spiegato che si è sentito a disagio perché tutti i concorrenti ridevano di lui in villa.

Prima di concludere, Gianmarco ha sbottato con Sorge: "Se hai delle cose contro di me a priori dimmelo subito".

A quel punto la 27enne italo-americana ha fatto notare che Gianmarco ha pianto solo per avere perso nella sfida di cultura. Poi, la diretta interessata ha ribadito che come il "Secchione" è libero di reagire come meglio crede, anche lei è libera di ridere.

Interviene Luca Onestini

In seguito al botta e risposta tra Gianmarco Onestini e Soleil Sorge, è intervenuto Luca Onestini. Su Twitter, il 29enne ha spezzato una lancia a favore del fratello minore: "Difendiamo le emozioni sempre". Secondo Luca, è triste attaccare una persona sul nulla. Poi il diretto interessato ha punzecchiato la giudice: "Questo non è opinare, ma essere rancorosi".

Difendiamo le emozioni sempre 💙 Triste cercare di cambiare la realtà per attaccare sì o sì una persona, questo non è opinare ma essere RANCOROSI. #SecchioneGianmarco2 siamo sempre con te 💙 #LaPupaEilSecchioneShow — Luca Onestini (@LucaOnestini_11) March 29, 2022

Luca Onestini ha pubblicato anche le ultime dichiarazioni rilasciate da Sorge a Verissimo. Nel dettaglio, la 27enne ha parlato del rapporto con i suoi ex fidanzati. A proposito della relazione con Luca, Soleil ha spiegato di non ricordarla neanche più: "Un conoscente a malapena". La stessa giurata de La Pupa e il Secchione aveva spiegato a Silvia Toffanin di trattare l'ex cognato Gianmarco come un concorrente qualsiasi, poiché non è una persona che porta rancore.

Secondo il maggiore dei fratelli Onestini, però, Soleil porterebbe ancora rancore nei suoi confronti e in quelli del fratello per avere scoperto il tradimento.