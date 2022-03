Proseguono le puntate di Tempesta d'amore con le trame che si complicano ancora di più dopo la scoperta di Ariane del piano di Christoph ai suoi danni. Kalemberg accetterà il consiglio di Erik di non fare di testa sua ma presto macchinerà un nuovo piano contro l'odiato Saafeld, che lo metterà davvero nei guai. Nel frattempo, le condizioni di salute di Florian si faranno sempre più serie e sarà Michael a dovergli, suo malgrado, comunicare la nefasta diagnosi. Di seguito, le nuove anticipazioni a riguardo.

Tempesta d'amore anticipazioni: Florian ha la malattia di Lyme

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Florian salverà Maja e Hannes da morte certa, liberandoli dalla grotta nella quale sono stati intrappolati. Tuttavia, qualche giorno dopo, il giovane accuserà una paralisi improvvisa alla mano che lo spaventerà molto. In un primo momento, Michael crederà si tratti di una banale infiammazione, ma le cose non stanno così.

Maja si accorgerà di provare ancora dei sentimenti per Florian ma, avendo promesso ad Hannes di stare con lui, lo terrà a distanza.

Nel frattempo, il povero Florian proverà a distrarsi facendo ginnastica con Max, ma improvvisamente inizierà a barcollare e la vista gli si offuscherà.

Molto preoccupato, tornerà a farsi visitare da Michael, che gli prescriverà riposo assoluto. Il medico ha però una certezza devastante: Florian è affetto dal morbo di Lyme. Almeno per il momento, non comunicherà al giovane la diagnosi.

Christoph incastrato da Ariane nelle nuove puntate di Tempesta d'amore

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Tempesta d'amore rendono noto che Ariane macchinerà l'ennesimo piano per distruggere il povero Christoph.

La perfida Kalemberg, arsa dall'odio, penserà bene di pagare una domestica per andare alla polizia e affermare che Saafeld l'ha molestata.

Tuttavia, Erik verrà a sapere delle intenzioni di Ariane e proverà a fermarla, in quanto non ha alcuna intenzione di finire di nuovo nei guai per colpa sua. Il suo rifiuto la manderà su tutte le furie e così penserà a un modo ancora più crudele per incastrare Christoph.

I guai per Saafeld non saranno finiti qui. Gómez non vorrà concludere l'affare con lui, chiudendo di fatto ogni possibilità di acquistare i suoi hotel da lui il più rapidamente possibile.

Spoiler Tempesta d'amore: Erik ruba dei soldi ad Ariane e fugge

La situazione di Erik, nel frattempo, si farà sempre più delicata ma Florian e Ariane gli daranno coraggio per continuare a fare in modo di non finire in prigione. Gli inquirenti sono alle sue calcagna e aspettano solo di trovare la prova chiave per mandarlo in carcere.

Ormai senza speranze, Erik perderà il controllo e così ruberà una cospicua somma di denaro ad Ariane, dandosi alla fuga. Peccato che nel suo cammino per la libertà, si imbatterà in Werner.