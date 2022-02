Ci sarà ampio spazio nelle nuove puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4 per Maja e Florian. I due sono ancora innamorati, ma hanno deciso di separarsi per non soffrire. Maja continuerà a frequentare Hannes, da poco tornato nella sua vita e pronto a riprendere quel loro amore di gioventù interrotto per via di un ricatto. I due si metteranno nei guai e sarà proprio Florian a salvare loro la vita. Dopo la sua impresa, il giovane non sentirà più la mano e, preoccupato, si farà visitare da Michael.

Anticipazioni Tempesta d'amore: Florian salva la vita a Maja e Hannes

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore, raccontano che Hannes farà una proposta romantica a Maja che si rivelerà un incubo. I due faranno un'escursione in una grotta, ma resteranno intrappolati al loro interno a causa di una frana.

Maja riuscirà a chiamare con il suo cellulare Florian che, seguendo il debole segnale, arriverà nella grotta e porterà in salvo lei e Hannes. Il suo coraggio farà riflettere Maja, che capirà di provare ancora qualcosa per lui. Tuttavia, sceglierà di stare accanto al suo nuovo fidanzato.

Florian tenterà di nuovo un approccio con Maja, che non gli nasconderà di essere ancora profondamente legata a lui ma, nonostante ciò, non ha intenzione di lasciare Hannes.

Ariane disperata per la fine dell'amore con Erik

Continuando con le anticipazioni di Tempesta d'amore, Selina non avrà intenzione di perdonare Ariane, dopo aver scoperto che ha tentato di avvelenarla: la loro amicizia non può essere comprata, ma le farà comunque appello per scagionare Cornelius.

Intanto, Ariane soffrirà molto per la fine della relazione con Erik, che la lascerà dopo aver scoperto il bieco tradimento alle sue spalle.

Tempesta d'amore nuove puntate: Florian ha una paralisi alla mano

Non saranno finiti i problemi per il povero Florian, che già soffre per la sua fine della storia d'amore con Maja. Dopo la sua impresa per salvare la ex e Hannes, sentirà improvvisamente un forte dolore alla mano destra mentre sta lavorando. Il giovane si ricorderà che proprio in quel punto si è provocato un'abrasione all'interno della grotta.

Su sollecitazione di Erik, Florian si farà visitare Michael, che in un primo momento non si renderà conto della gravità della situazione. Per cercare di calmare il dolore, gli prescriverà una pomata antinfiammatoria.

Purtroppo, la mattina seguente, Florian si spaventerà moltissimo perché non riuscirà più a sentire la sua mano, completamente paralizzata. Con il cuore in gola, il giovane tornerà così a farsi visitare da Michael.

Come svelano le anticipazioni di Tempesta d'amore, Michael farà analisi più approfondite e capirà che Florian è malato: il suo sospetto è che sia affetto dalla patologia di Lyme.