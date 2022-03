Sono passate poche ore da quando Maria De Filippi ha presentato al pubblico di U&D una nuova tronista. Da qui a fine maggio, infatti, Veronica Rimondi affiancherà Luca e Matteo nel cast del Trono Classico, cercando l'anima gemella che ha ribattezzato "Mimmo l'idraulico". Tra i commenti che sono stati scritti mentre su Canale 5 andavano in onda i primi "approcci" tra la ferrarese e i suoi corteggiatori, spiccano quelli di chi non è rimasto colpito in positivo da lei, anzi la ritiene un flop già annunciato.

Pareri sulla nuova protagonista di U&D

Mercoledì 23 marzo, è andata in onda una puntata di U&D ricca di colpi di scena.

Dopo aver aggiornato il pubblico sulla passionale frequentazione tra Gemma e Franco, Maria De Filippi ha chiesto all'assistente di studio di far entrare un terzo trono.

D'ora in avanti, infatti, Luca e Matteo saranno affiancati da una ragazza che ha colpito la redazione per simpatia e schiettezza.

Veronica Rimondi è la nuova tronista del dating-show, ed è stata presentata con un video del suo provino accompagnato da un breve racconto che la stessa ha fatto della sua vita e del tipo di persona che cerca.

La 26enne ha detto di lavorare nell'azienda di famiglia, di vivere in una delle abitazioni di proprietà del padre e di essere molto esigente in amore: il suo uomo ideale deve tenerle testa, non farla annoiare mai ed essere simpatico ma anche belloccio.

Il pensiero del web sulla new entry di U&D

Mentre su Canale 5 veniva trasmesso il debutto di Veronica negli studi di U&D, sui social network fioccavano commenti tra i più disparati sulla ragazza, da quelli di elogio a quelli di chi non la apprezza.

La 26enne ha cercato di rompere il ghiaccio descrivendo il suo uomo ideale come "Mimmo l'idraulico", ovvero un moro dagli occhi chiari che potrebbe conquistarla sia per il fisico palestrato che per la simpatia.

Quando Maria De Filippi le ha chiesto se potrebbe innamorarsi anche di un brutto, Rimondi è apparsa titubante ed ha detto: "Potrebbe succedere, anche se fino ad oggi non mi è ancora capitato".

Tra i tanti che hanno guardato e commentato la puntata del dating-show del 23 marzo, spiccano quei fan che hanno avuto da ridire sulla nuova tronista e sull'atteggiamento a loro dire forzato che ha avuto alla sua prima apparizione in televisione.

Percorso in salita per il volto nuovo di U&D

"Classica figlia di papà viziata che vuole apparire la ragazza della porta accanto", "Donna indipendente che lavora nell'azienda di papà. Così sono tutti bravi ad essere indipendenti", "Questo trono non è ancora iniziato, ma è già un grande no", "Ha detto di nuovo Mimmo, che simpatica. Simpaticissima, giuro", questi sono solo alcuni dei commenti negativi che sono stati scritti su Twitter sulla nuova tronista di U&D.

Un pensiero che hanno sposato in tanti, dunque, è che Veronica abbia cercato di mascherare il suo vero carattere mostrandosi fintamente e forzatamente simpatica davanti alle telecamere. Le continue battute che la ferrarese ha fatto su Mimmo l'idraulico, non hanno fatto sorridere parte dei fan del programma anche se, come in tutte le cose, c'è sempre un rovescio della medaglia.

Tra coloro che si sono esposti per difendere la 26enne dalle prime aspre critiche, colpisce l'autore del seguente messaggio social: "L'Italia è un paese fondato sull'invidia sociale. Paghereste perché i vostri genitori vi diano casa e lavoro, ma se succede ad altri giù di offese e insulti. Ma come state messi?".

Veronica, dunque, ha un po' diviso gli spettatori di Uomini e donne: da un lato c'è chi non ha avuto una buona prima impressione, dall'altro chi intende darle tempo e vedere come se la caverà alle prese con corteggiatori e telecamere.