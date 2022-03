L'avventura all'Isola dei Famosi 2022 è cominciata da pochi giorni per Antonio Zequila e Floriana Secondi e i due si ritrovano già ai ferri corti.

Al termine della prima puntata di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, si è formata la coppia composta da Floriana e Antonio. I due però, fin dal primo momento, hanno mostrato segnali di antipatia anche nelle ore successive la situazione sulle spiagge dell'Isola non è affatto migliorata.

È già tensione a L'Isola dei famosi 2022: Floriana vs Antonio Zequila

Nel dettaglio, gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal daytime de L'Isola dei famosi del 23 marzo rivelano che il clima tra Antonio e Floriana continua a non essere dei migliori: ancora una volta si sono ritrovati ai ferri corti, complici le loro visioni diverse di gestire la situazione in spiaggia.

Floriana, ad esempio, ha polemizzato per la voglia di Zequila di stare sempre a nuotare, dato che i due sono uniti da una "corda" e quello che fa uno deve fare l'altro.

Al tempo stesso Antonio non ha gradito questo sbottare a "voce alta" dell'ex vincitrice del Grande Fratello, tanto da chiederle di fare silenzio e di smetterla.

'Stai un po' zitta', sbotta Zequila contro Floriana

"Siamo entrati in acqua dieci volte da stamattina. Sono due ore che stiamo in acqua. Prenditi la responsabilità slegati, ma io non lo farò" ha sbottato Floriana, che così ha dato il suo ultimatum ad Antonio Zequila, mettendolo subito alle strette e confermando di fatto lo scarso feeling che c'è tra loro.

"Io sono venuta qua per mettermi alla prova e per dimostrare a me stessa e a chi mi vuole bene che valgo qualcosa" ha aggiunto ancora Floriana, che non ha alcuna intenzione di uscire dalla "cordata" che si è venuta a creare con Antonio al termine della prima puntata de L'Isola dei famosi.

"Sì, però stai un po' zitta. Non mi piace che parli sempre. Parla un po' di meno" ha sbottato Zequila, che non ha gradito questo polemizzare da parte di Floriana nei suoi confronti ed ha subito messo in chiaro le cose.

'Sei aggressiva', Zequila duro con Floriana all'Isola dei famosi (Video)

"Anche tu, lamentati un po' di meno.

Io almeno faccio ridere e sono simpatica" ha subito replicato Floriana.

"Non accetto le persone aggressive" ha sbottato Antonio Zequila contro l'ex trionfatrice del GF, che non ha accettato affatto la sua provocazione ed ha subito risposto per le rime.

"Meglio le aggressive come me che i saccenti come te, che poi dicono certe cose con le parole. Hai sbagliato veramente" ha sentenziato Floriana, che non ha gradito le parole che le sono state rivolte dal suo compagno di gioco all'Isola dei famosi 2022.