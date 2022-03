Ieri pomeriggio, domenica 20 marzo, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Tante le cose che sono accadute in studio ai protagonisti del trono over e del trono classico. Tra liti, addii definitivi e accesi confronti e scontri, è stata presentata la nuova tronista. La ragazza che si chiama Veronica Rimondi affiancherà Luca Salatino e Matteo Ranieri, ex fidanzato di Sophie Codegoni. Conosciamola meglio attraverso la clip di presentazione fatta su Witty TV e scopriamo qualcosa in più della sua vita.

Veronica Rimondi pronta a iniziare la sua avventura sul trono di U&D

Veronica Rimondi ha 26 anni e vive a Ferrara. Lavora nell'azienda di famiglia e nel 2017 è andata a vivere da sola nella casa che le ha dato suo padre. Si è laureata nel terribile periodo del Covid-19, in pieno lockdown. Nella clip di presentazione, descrivendo il suo carattere si è definita una ragazza estroversa, allegra, ambiziosa, ironica, intuitiva e anche un po' 'figlia di papà'. Ha poi anche dichiarato che spesso prima di conoscerla le dicono che è antipatica. La nuova tronista del dating show ha detto di aver avuto la fortuna di essere cresciuta in una famiglia che l'ha sempre sostenuta e amata in ogni momento della sua vita.

Anche se i suoi genitori si sono separati quando era molto piccola non può dire di aver avuto una vita difficile. La sua famiglia non le ha mai fatto mancare nulla. Veronica è molto legata a sua madre e sua sorella ed è anche grata a suo padre per averle permesso di lavorare nell'azienda di famiglia.

Veronica Rimondi e il suo prototipo di uomo ideale

Riguardo la sua vita sentimentale, Veronica ha dichiarato di essere single da due anni. Poi ha aggiunto che un uomo per farla innamorare deve farla ridere, deve essere simpatico e soprattutto deve essere un suo complice. Inoltre ha dichiarato che deve poter imparare da lui e lui da lei.

Veronica Rimondi inoltre detesta la monotonia e non vuole sentirsi intrappolata. Poi ancora ha aggiunto che detesta chi le tarpa le ali e vuole controllarla. Veronica non sopporta l'uomo narcisista e caratterialmente il suo fidanzato deve essere sveglissimo e sempre sul pezzo.

La nuova tronista ha aggiunto che il suo futuro compagno deve tenerle testa. Veronica Rimondi ha aggiunto che il suo prototipo ideale di uomo è Brad Pitt. Le piace molto anche Jonny Depp. Poi, incalzata da Maria De Filippi ha dichiarato che per lei andrebbe bene anche "Mimmo l'idraulico" se fosse attraente. Non resta che seguire la messa in onda della nuova puntata di Uomini e donne per conoscere la nuova tronista Veronica Rimondi. Riuscirà a trovare l'uomo della sua vita nel programma dedicato ai sentimenti?