Nella registrazione di Uomini e donne di sabato 26 marzo c'è stato un colpo di scena inaspettato. Infatti, Matteo Ranieri ha scelto Valeria Cardone. Niente da fare per Federica Aversano, che ha provato a fare breccia nel cuore del tronista ligure, ma non ce l'ha fatta. In poche settimane, la nuova arrivata è riuscita a conquistare il cuore del single ed è riuscita a lasciare la trasmissione con Matteo. Il tronista, pertanto, ha preferito chiudere la sua esperienza televisiva e vivere la sua storia d'amore lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne, registrazione 26 marzo: Matteo sceglie Valeria

Nelle recenti puntate di Uomini e Donne, Matteo Ranieri aveva fatto capire di avere avuto subito un'attrazione per Valeria. La nuova corteggiatrice, arrivata nel dating show di Canale 5, è riuscita in poco tempo a fare decidere il tronista a terminare la sua esperienza nella trasmissione di Maria De Filippi. Nella registrazione del programma Mediaset di sabato 26 marzo, inaspettatamente, Matteo ha scelto Valeria. La notizia è arrivata attraverso il profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni ma, al momento, non sono trapelati ulteriori dettagli.

Uomini e Donne, riprese del 26 marzo: Matteo preferisce Valeria a Federica

Matteo Ranieri ha portato fino al giorno della sua scelta anche Federica Aversano.

La corteggiatrice campana era stata presente fin dall'inizio del percorso del single ligure, ma la coppia aveva avuto alti e bassi. Inizialmente, il tronista aveva visto la differenza nello stile di vita e nelle responsabilità che avrebbe dovuto affrontare fuori dalla trasmissione con Aversano, già mamma di un bambino. Nonostante i problemi e le liti, Matteo aveva continuato il suo percorso anche con Federica, ma l'arrivo di Valeria ha cambiato le carte in tavola.

Infatti, Ranieri aveva dichiarato di avere avuto, fin dalla prima esterna, grande sintonia con la corteggiatrice venticinquenne.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Matteo sceglie Valeria

Nelle recenti puntate di Uomini e Donne, Maria De Filippi aveva fatto notare a Federica, che Matteo aveva un rapporto speciale con Valeria.

Aversano, infatti, non ce l'ha fatta a lasciare la trasmissione con Matteo, che ha preferito fidanzarsi con Cardone. Sono bastate poche esterne con la venticinquenne per fare capire al tronista che era la ragazza giusta per lui. A tal proposito, la corteggiatrice è stata in studio per circa un mese, ma in poche settimane è riuscita a fare breccia nel tronista del dating show di Canale 5. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire ulteriori dettagli sulla scelta avvenuta in studio il 26 marzo e per vedere la messa in onda in televisione.