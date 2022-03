Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap opera del pomeriggio di Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa martedì 5 aprile preannunciano nuovi colpi di scena.

Stefania, per non ferire la sorellastra Gemma deciderà di archiviare quanto è successo con Marco. Tuttavia la ragazza vivrà molto male l'allontanamento dal giovane Sant'Erasmo e Gloria non potrà fare a meno di notare la tristezza della figlia. A questo punto Stefania deciderà di aprirsi con sua madre e di raccontarle i propri tormenti. Dopo diversi momenti molto duri, fra le due sembrerà tornare il sereno.

Al contempo Marco confiderà a Roberto di avere una cotta per la giovane Colombo. Gemma, invece, sarà convinta di essere a un passo dal fidanzamento con Sant'Erasmo, tanto da dirlo alle sue colleghe.

Trama 5 aprile: Stefania perdona la madre

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 5 aprile, Stefania deciderà di dimenticare il bacio che c'è stato fra lei e Marco per non ledere Gemma. La ragazza, però, non riuscirà a non nascondere il malumore per la lontananza dal giornalista.

A Gloria non sfuggirà la mestizia della figlia e farà in modo che la ragazza si apra con lei. Stefania, dopo aver avuto un atteggiamento molto duro con la madre, deciderà di mettere da parte i dissapori, e le aprirà il suo cuore.

Il Paradiso, anticipazioni 5/4: Marco si apre con Roberto

Stando alle anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso che andrà in onda martedì 5 aprile, Marco confiderà a Roberto di avere una cotta per Stefania.

Intanto Gemma non immagina che il ragazzo sia in realtà innamorato della sua sorellastra. Difatti la giovane Zanatta confesserà alle sue amiche che ben presto si terrà il fidanzamento ufficiale fra lei ed il nipote della contessa.

A proposito di Adelaide, la donna verrà a sapere che, gli orecchini di Flora sono un dono di Guarnieri. L'astuta nobildonna, almeno per il momento, deciderà di rimanere in sordina, senza affrontare il cognato.

Il Paradiso, episodio 5 aprile: Flavia fa una rivelazione a Fiorenza

La trama della puntata de Il Paradiso del 5 aprile lascerà spazio anche agli intrighi della signora Brancia.

La donna rivelerà a Fiorenza di essere stata lasciata dal suo secondo marito. Inoltre si preoccuperà di informare sua figlia riguardo al nobile gesto compiuto dal signor Torrebruna.

Dante, al contempo, proporrà a Serena e Beatrice di trascorrere una giornata insieme. La piccola Conti, però, rifiuterà la proposta, preferendo stare con lo zio.