Mentre la rete ammiraglia si appresta a trasmettere l'ultima parte della stagione 2021-2022, iniziano già a circolare i titoli delle fiction che andranno in onda il prossimo anno. Fra i nomi che spiccano per quanto riguarda la stagione 2022-2023 non si può non citare Un passo dal cielo 7, che tornerà ad allietare le serate del pubblico italiano. Il format di questa Serie TV è sempre stato soggetto a diversi cambiamenti, sia per quanto concerne il cast che per la location. Stando alle anticipazioni della settima stagione di Un passo dal cielo, si assisterà ad un cambiamento narrativo, dato che la protagonista assoluta sarà Manuela Nappi.

Meno spazio sarà invece dato a Francesco Neri che sarà "declassato" a personaggio di contorno.

Un passo dal cielo, anticipazioni settima stagione: la giovane Nappi avrà un ruolo centrale

Un passo dal cielo, fiction di successo di mamma Rai, tornerà in onda a partire dalla prossima stagione televisiva. Ancora incerta la data precisa di messa in onda. La serie con Giusy Buscemi e Daniele Liotti potrebbe iniziare già nel prossimo inverno, considerando che le riprese dovrebbero finire per ottobre . Le prime anticipazioni svelano che si assisterà ad un importante cambiamento all'interno della trama. La fiction, che nelle ultime edizioni ha dato centralità al personaggio di Francesco, avrà invece una nuova protagonista.

Si tratta di Manuela Nappi, la sorella minore di Vincenzo, diventata poliziotta girà nel corso della sesta serie. Le vicende della ragazza ruoteranno intorno a quelle del commissariato e saranno collegate ai vari casi da risolvere.

Un passo dal cielo 7: Francesco presente ma con meno spazio

I fan della fiction possono stare tranquilli, nonostante la protagonista sia Manuela, il personaggio di Francesco non scomparirà dalle scene.

Tuttavia gli sarà dato meno spazio proprio per porre la sorella di Nappi al centro delle trame. Ignoti i motivi per il quale gli autori abbiano optato per questa scelta. Anche la trama, almeno per il momento, risulta essere top secret. Gli spoiler, infatti, non preannunciano nulla di rilevante per quanto riguarda l'evoluzione dei vari intrecci.

Certo, invece, che i nuovi episodi di Un passo dal cielo saranno ambientati sulle Dolomiti. I telespettatori potranno, dunque, rivedere il suggestivo Chalet al lago di San Vito di Cadore, così come la baita delle Cinque Torri, dove risiede Francesco.

Un passo dal cielo, settima serie: Enrico Ianniello diventa anche regista

Altra novità della nuova serie di Un passo dal cielo riguarda l'attore Enrico Ianniello, interprete del commissario Nappi. L'attore napoletano, infatti, ha deciso di cimentarsi dietro la macchina da presa, oltre che vestire i panni di Vincenzo, come fa dall'inizio della Serie TV. Scoperte le prime anticipazioni, non resta che attendere il prossimo anno per scoprire tutte le novità della settima stagione di Un passo dal cielo.