Continuano ad appassionare le puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4 dal lunedì alla domenica. Che cosa succederà nei prossimi episodi? Tutta l'attenzione è puntata su Ariane, che si troverà in seria difficoltà dopo che Erik verrà a sapere delle sue malefatte, nonostante l'abbia sempre protetta anche a rischio di finire nei guai.

Non passerà molto tempo prima che Ariane ne combini un'altra delle sue. Tutto inizierà dopo che Erik si consegnerà alla polizia e deciderà di lasciarla. La sua reazione sarà molto forte e, inizialmente per far ingelosire il suo ex, Ariane metterà gli occhi su Robert.

La situazione prenderà però una piega inaspettata e molto pericolosa.

Anticipazioni di Tempesta d'amore nuove puntate su Rete 4

Nei prossimi episodi di Tempesta d'amore Ariane inizierà a flirtare con Robert, ma la sua diventerà un'ossessione. Per averlo tutto per sé, dovrà eliminare Cornelia. L'impresa non sarà facile, ma la tenace Kalemberg arriverà a far credere a Robert che lui e la fidanzata siano fratelli, pur di farli lasciare.

Successivamente, Ariane farà in modo che Cornelia venga rinchiusa in un centro di recupero mentale. Non contenta, si fingerà incinta di Robert per farsi sposare.

Stanca di tutta questa cattiveria, Cornelia sarà sul punto di uccidere Ariane ma, per fortuna, si fermerà in tempo.

Ariane fa una scoperta drammatica

Ci saranno molti colpi di scena nelle prossime puntate di Tempesta d'amore. Lia si presenterà a casa di Werner, preoccupata per il fatto che Robert e Ariane abbiano fatto perdere le loro tracce. Entrambi crederanno che siano stati rapiti.

Nel frattempo, Robert e Ariane si sveglieranno in un capanno abbandonato.

Dopo essere riusciti a liberarsi dalle corde e a sfuggire ai presunti rapitori, si troveranno molto vicini.

Tuttavia, si verrà presto a sapere che si tratta di una trappola. Ariane, telefonando a Erik, gli assicurerà di avere tutto sotto controllo, ma poco dopo farà una drammatica scoperta.

Correndo nella foresta, Ariane cadrà slogandosi una caviglia e Robert sarà pronto a soccorrerla portandola in braccio.

In quel momento, un vortice di emozioni li travolgerà.

Maja scopre che Florian ha passato la notte con Constanze, anticipazioni Tempesta d'amore

Nel corso delle nuove puntate della soap, Maja verrà a sapere che Florian e Constanze hanno passato una notte d'amore insieme. Davanti alla cruda realtà, si renderà conto che Florian non vuole più stare con lei.

Poco dopo, la stessa Constanze si scuserà con Maja per quanto successo e, una volta ottenuto il suo 'perdono' tornerà immediatamente dal bel Vogt.

Nel frattempo, Hannes si renderà conto che il gala di Florian non è così spumeggiante come dovrebbe essere. A quel punto, Costanze avrà un'idea audace per risolvere la situazione.