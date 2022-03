Uomini e donne continua a essere leader indiscusso degli ascolti del pomeriggio. La trasmissione, ideata e condotta da Maria De Filippi, tutti i giorni appassiona una media di circa tre milioni di spettatori in daytime, confermando la sua leadership sul pubblico del primo pomeriggio.

In vista della prossima stagione televisiva, si ipotizza un possibile restyling del programma, che potrebbe dare spazio a nuovi volti e "lasciare a casa" quelli che ormai hanno fatto il loro tempo. Una di queste, ad esempio, potrebbe essere la dama torinese Gemma Galgani.

Gemma Galgani perde potere e spazio a Uomini e donne

Nel dettaglio, Gemma da oltre un decennio tiene banco all'interno dello studio di Uomini e donne con le sue tormentate vicende sentimentali.

La dama torinese, "nemica giurata" di Tina Cipollari, ha monopolizzato la scena del programma per svariate edizioni, riuscendo ad appassionare il pubblico con le sue tormentate vicende sentimentali.

Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, le critiche e le polemiche da parte dei fan di Uomini e donne si sono sprecate nei confronti di Gemma.

Maria De Filippi prepara la rivoluzione a Uomini e donne 2022/2023?

In tantissimi hanno accusato la dama torinese di "giocare col mezzo televisivo" e di essere interessata maggiormente alle telecamere e alla popolarità, piuttosto che alla ricerca di un uomo con cui condividere la vita fuori dallo studio del programma di Maria De Filippi.

Insomma, per alcuni sembrerebbe che Gemma stia "recitando un copione", dato che ogni volta si ritrova dinanzi alle stesse difficoltà e agli stessi problemi con i vari cavalieri che arrivano in studio.

Come se non bastasse, in questo ultimo periodo c'è stata una "moria" di cavalieri. Dopo aver ricevuto un due di picche da Franco, in pochi hanno chiamato la redazione per conoscerla e di conseguenza Gemma ha perso sempre più centralità e "potere" all'interno del programma.

Gemma 'assente', gli ascolti non ne risentono: a settembre fuori dal programma di Maria De Filippi?

Questo potrebbe essere una sorta di campanello d'allarme in vista della rivoluzione che Maria De Filippi potrebbe attuare nel corso della prossima stagione di Uomini e donne.

A farne le spese, quindi, potrebbe essere Gemma Galgani, che dopo oltre un decennio di militanza in trasmissione potrebbe ritrovarsi a dover dire addio allo studio del dating show di Maria De Filippi e cercare l'amore altrove.

C'è da scommettere che gli ascolti non ne risentirebbero, dato che in questi ultimi giorni in cui Gemma non è stata al centro delle dinamiche di Uomini e donne, gli ascolti hanno toccato la soglia del 25% di share, raggiungendo il picco della stagione attualmente in corso.