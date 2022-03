Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 alle 20:45 dal 14 al 18 marzo, Nunzio riuscirà finalmente ad ottenere il posto come nuovo chef del Vulcano. Il ragazzo sarà al settimo cielo per questa imprevista novità ma alcune delle persone a lui più care non la penseranno allo stesso modo.

Nel frattempo Chiara cederà nuovamente alla tentazione della cocaina, ma stavolta qualcuno scoprirà quello che sta facendo la ragazza.

Un posto al sole, trame dal 14 al 18 marzo: Nunzio ad un evento di gala

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Nunzio (Vladimir Randazzo) verrà invitato da Chiara (Alessandra Masi) a partecipare ad un evento mondano di alta società.

Il ragazzo sarà molto nervoso per l'occasione e, pur di essere all'altezza, cercherà un abito adeguato. Le anticipazioni rivelano che la serata finirà per mettere in luce le lampanti differenze di ceto tra i due ragazzi. In seguito la giovane manager Petrone si troverà nuovamente a gestire l'ansia dovuta alle eccessive pressioni sul lavoro.

Upas, anticipazioni dal 14 al 18 marzo: Chiara viene scoperta mentre si droga

Chiara, sotto stress a causa del suo lavoro, deciderà di "aiutarsi" ricorrendo nuovamente all'utilizzo della cocaina, stavolta però qualcuno si accorgerà della sua dipendenza. Le anticipazioni purtroppo non rivelano chi sarà questa persona, ma ci sono due ipotesi che risultano molto interessanti.

La prima riguarda Marina (Nina Soldano), in questo caso l'imprenditrice, appena tornata a Napoli, si accorgerebbe quindi del disagio della giovane e potrebbe aiutarla. La seconda riguarda invece Lara o Ferri, ovviamente se fossero loro cambierebbe tutto e potrebbero usare questa informazione per ottenere il maggiore vantaggio possibile.

Un posto al sole, puntate dal 14 al 18 marzo: Samuel si infuria con Nunzio

Nelle prossime puntate di Upas, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) deciderà di lasciare Napoli, lasciando così vacante il post di chef al Vulcano. Samuel (Samuele Cavallo) darà per scontato che tale posto spetti a lui di diritto ma, evidentemente, Silvia (Luisa Amatucci) non sarà dello stesso avviso.

Le anticipazioni rivelano infatti che la donna assegnerà il posto di primo cuoco a Nunzio. Il ragazzo sarà al settimo cielo, per questa notizia, senza sapere che gli procurerà più delusioni che gioie. Due delle persone a lui più care, infatti, reagiranno in un modo del tutto imprevisto. Chiara, venuta a conoscenza della novità, non ne sarà affatto felice mentre Samuel arriverà persino a infuriarsi. Le trame rivelano infatti che l'aiuto cuoco, sentendosi tradito dal suo amico, lo affronterà a muso duro.